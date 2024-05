Zidane volvería al ruedo: grande de Europa lo busca como técnico

Desde hace varias temporadas, Zinedine Zidane no ha tenido la oportunidad de dirigir, pero parece que los planes cambiaron por completo y en las últimas horas se dio a conocer que hay posibilidades de que vuelva al ruedo.

Al menos eso es lo que informan medios europeos, que revelaron que Zidane sería el principal candidato para dirigir a la Juventus de Italia, equipo que se quedó sin técnico este viernes después de que se diera la despedida de Massimiliano Allegri.

Aunque esta no es una información confirmada, mucho se habla de que no es una idea descabellada, más teniendo en cuenta que este entrenador francés no ha tenido la oportunidad de volver tras su salida del Real Madrid temporadas atrás.

Vea también: Juventus se quedó sin técnico: despidió a Massimiliano Allegri

Así las cosas, solo queda esperar si finalmente la Juve y Zinedine llegarán a un acuerdo para que se convierta en el nuevo técnico de la temporada 2024-25.

Juventus despidió a Massimiliano Allegri

La Juventus despidió a su entrenador Massimiliano Allegri este viernes, apenas dos días después de que el club turinés conquistara la 15ª Copa de Italia de su historia al superar 1-0 en la final al Atalanta.

"La Juventus anuncia haber relevado de sus funciones de entrenador del primer equipo a Massimiliano Allegri", indicó el club más laureado del fútbol italiano en su comunicado.

Le puede interesar: Cuadrado desató polémica en Italia: fuerte campaña de hinchas de Juventus

"Esta decisión llega después de ciertos comportamientos observados durante y después de la final de la Copa de Italia, que el club no considera compatibles con los valores y con el comportamiento que deben tener los que representan al club", añade el texto.

Desde hace semanas, la prensa italiana anunciaba el probable despido de Allegri (56 años) por los resultados decepcionantes del equipo.