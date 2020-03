Zlatan Ibrahimovic no seguiría en Milan y piensa en su retiro

Aunque su regreso a Milan generó toda una revolución, la actualidad del sueco Zlatan Ibrahimovic no es la mejor, por lo que el atacante se estaría planteando la idea de un retiro al finalizar la presente temporada, entendiendo que los directivos no le ofrecerán una renovación, que las últimas decisiones directivas no le resultaron agradables y que quiere empezar a fortalecer sus conocimientos, buscando convertirse en director técnico.

Ibrahimovic, quien llegó en diciembre a Milan, no ha logrado demostrar el nivel esperado, sin embargo, más allá de eso, se muestra incómodo por las salidas de Zvonimir Boban y Paolo Maldini, quienes dejarían su trabajo en el equipo y fueron piezas fundamentales para su llegada a la institución italiana, por lo que, un poco en muestra de solidaridad, elegiría seguir por otro camino en caso de continuar como profesional.

"El goleador de 38 años, quien además termina contrato en junio, no tiene ninguna intención de seguir con el conjunto rossonero tras el despido de Zvonimir Boban como director de futbol de la entidad", sentenció el diario 'Gazzetta dello Sport', donde la información fue publicada, pues el caso de Zlatan es el mismo de algunos jugadores que también terminarían su contrato al final de junio y no se sabe si acatarán una prórroga para ayudar al equipo en caso de que se vuelva a jugar.

Con la Serie A en medio de una suspensión, por ahora incierta, el atacante espera por la decisión de los organizadores, quienes se encuentran enfrentados por la continuidad o no de la competencia, pero aseguran que la idea es concluir el certamen para determinar el campeón, a los descendidos y a aquellos clubes que llegarán a las competiciones europeas para la próxima temporada.