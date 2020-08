Así le fue a Camilo Villegas en su regreso al golf competitivo

Aunque no concluyó en un destacado lugar dentro de la clasificación general, Camilo Villegas tuvo un buen rendimiento en su regreso al golf profesional y con un total de dos golpes sobre par se ubicó en el puesto 58 del Nationwide Children's Hospital Championship, evento en el que también participó el antioqueño Nicolás Echavarría, quien no superó el corte y, por ende, no disputó las rondas del fin de semana.

En la ronda del jueves, Camilo tuvo su mejor día y firmó un 70 durante los primeros 18 hoyos que le permitió llegar al viernes con un poco más de tranquilidad. Sin embargo, después de esta primera jornada no pudo volver a bajar el par de la cancha y alternó entre dos rondas en par y una en la que sumó tres golpes de más, por lo que terminó descendiendo algunas posiciones en su objetivo de ubicarse entre los primeros puestos.

Con Manuel Villegas como su caddie, Camilo continuará su trasegar en la gira, buscando regresar al PGA Tour para la próxima temporada, donde quiere aprovechar su exención médica para recuperar su estatus full y, de esta forma, participar en más eventos durante la próxima temporada, que arrancará dentro de un par de meses, pese a que todavía queden competencias del presente calendario.

En conclusión, la actuación de Villegas se presenta bastante favorable, teniendo en cuenta que llevaba tiempo sin competir, que solo pasó un mes del duro momento familiar que vivió y que su objetivo es regresar a los altos puestos del PGA Tour, donde ya estuvo por un largo periodo de tiempo y hasta llegó a ser el jugador número siete del mundo.