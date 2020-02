Augusto Núñez: "Aprendí a disfrutar de este deporte"

Cuando disfrutaba de un gran momento en el Korn Ferry Tour, antes Web.com Tour, el argentino Augusto Núñez, originario de Yerba Buena, Tucumán, se encontró con una situación personal complicada que le significó el abandonar la competencia por un largo tiempo, perder la confianza que ya traía de cara a lo que restaba de la temporada y perder su categoría como jugador de la mencionada gira.

Lea también: Dimayor sorteó la primera fase de la Copa Colombia 2020

Sin embargo, en 2019 y luego de trabajar de la mano del colombiano José Garrido, Augusto retomó el nivel, firmó un año histórico en el PGA Tour Latinoamérica y se quedó con el récord de ganancias de la gira, luego de sumar más de 146.000 dólares en lo corrido del año. Por eso, de regreso al Korn Ferry y considerado como uno de los jugadores para quedar ubicado entre los 25 primeros, quienes ascienden al PGA Tour, Núñez habló en exclusiva con Antena 2 y esto fue lo que comentó.

¿Cómo se siente volver?

La temporada anterior realmente fue muy linda y eso me tiene muy contento. Sin embargo, la mayor alegría es poder volver al Korn Ferry Tour, realmente que esta gira es una de los caminos al PGA Tour y es el sueño de cualquier jugador, por eso me pone muy feliz todo lo hecho durante 2019.

¿Cuál fue la clave de ese regreso?

Son varias cosas, sin embargo, la paciencia y la tranquilidad son una parte fundamental. Además de eso, divertirme dentro del campo, creo que fueron las bases de ese gran año.

¿Cómo trabajó para retomar la confianza?

El juego siempre ha estado, por eso me enfoqué en lo mental. Dentro del campo siempre he hecho lo mismo, sin embargo, he cambiado mi forma de ser dentro y fuera del campo, algo que me ayudó muchísimo. Además de esto, aprendí a disfrutar, porque de eso se trata este deporte, es algo muy lindo lo que se hace y debo divertirme.

Le puede interesar: Camilo Villegas: "Mantengo siempre la motivación y las ganas de triunfar"

¿Cuáles son los objetivos de esta temporada?

Mantenerme en eso que vengo haciendo, disfrutar los campos, la gente, lo que hago, todo hacerlo divirtiéndome. Nosotros somos privilegiados, estamos en el mejor lugar del mundo, por eso debo estar contento.

¿Cómo analiza los campos del Country Club de Bogotá Championship 2020?

Jugué los dos campos y la verdad que están en excelentes condiciones, como siempre lo encuentro cada vez que vengo acá. Los 'greens' son increíbles y da mucho gusto venir a jugar acá. No conocía Pacos y Fabios, he practicado tres veces allá y la verdad que está bastante bien.

Se sabe que 'Pacos' es un campo corto y van a esconder todas las banderas porque, de lo contrario, las cosas se facilitarían un poco, por eso ellos (el Tour) encontrará la forma de complicarnos. Pero es un campo lindo y creo que si logro estar bien con el 'putter' y en el 'approach', todo va a estar muy bien.

¿Qué viene para Augusto Núñez después de este torneo?

Concentrado en los torneos que vienen y enfocado en disfrutar lo que hago, el juego que tengo y las oportunidades que se me presentan.