The Battle of Stars: ¿Cuándo es y quiénes participan en el torneo benéfico de golf?

The Battle of Stars se jugará por una causa noble

Los campos de Pula Golf Resort y Son Servera, reconocidos internacionalmente y rediseñados por el doble campeón del Masters José María Olazábal, serán el escenario de este torneo solidario. Pula Golf celebra este año su 30 aniversario y ha sido distinguido como uno de los mejores destinos de golf emergentes del mundo.

Durante el evento, se realizará una tómbola benéfica con objetos donados por destacados golfistas como Sergio García, Luke Donald y Jon Rahm, cuyos fondos se destinarán a las organizaciones locales ELA Balears y la Associació Balear d’Esclerosi Múltiple.

La participación de Rafael Nadal y otras figuras destacadas en The Battle of Stars no solo resalta la importancia del evento en el calendario deportivo y social, sino que también subraya el compromiso de estas personalidades con causas solidarias de gran relevancia.