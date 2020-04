Bebé de Camilo Villegas se recupera de cirugía tras quebrantos de salud

Así eres y así te visualizamos mi 💚 radiante, sonriente, alegre y feliz! P.S. esta es una de nuestras fotos favorita de Mia alias “la gatica/solecito/Mimi/Chiqui/Pulgui Pulgui”! Gracias por estar tan pendientes, les pedimos no apaguen las velas ni nos suelten de sus oraciones! Vamos a hacer una cadena de oración, un pensamiento de amor y luz radiante para Mia todos los días a las 12, así unimos fuerzas; igual sino en el momento que puedas, todas las oraciones Dios las escucha! Tenemos mucha fe y esperanza; para Dios todo es posible! 💚🙏🏻✨🙏🏻💚

A post shared by S I S T E R L Y S T Y L E (@sisterlystyle) on Mar 20, 2020 at 5:19pm PDT