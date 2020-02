Camilo Villegas: "Mantengo siempre la motivación y las ganas de triunfar"

Camilo Villegas volvió a Colombia para competir tras más de 14 años sin hacer parte de competencias oficiales dentro del territorio colombiano y, aunque lleva cerca de 22 meses sin jugar, debido a una lesión de hombro, su presencia en el Country Club de Bogotá Championship 2020 significa algo especial para los golfistas colombianos que comparten 'field' con él y para los aficionados, muchos de los cuales crecieron viendo cómo leía los 'greens' y triunfaba en el PGA Tour.

Lea también: Tres objetivos trazados para Atlético Nacional buscando la Copa Sudamericana

Teniendo esto en cuenta y luego de los dos primeros torneos del año, en los que estuvo en Bahamas durante el inicio del Korn Ferry Tour (gira alterna del golf estadounidense), Villegas habló en exclusiva con Antena 2 y RCN Radio para contar cómo se siente de cara a lo que se le viene desde el jueves 6 de octubre en el torneo de golf más importante de Suramérica.

¿Cuáles son sus motivaciones?

Disfrutar de lo que hago, el golf ha sido mi vida y disfrutamos el reto que tenemos día a día. Es un motor de vida despertarse, tener sueños, trabajar para cumplirlos y creo que, aunque ya tengo 38 años y no soy de los jóvenes del Tour, me siento en buenas condiciones físicas después de lo que me pasó en el hombro.

Uno, con una personalidad tan competitiva quiere volver a sentir los nervios, ese estrés, esa ansiedad y poder competir con los mejores del mundo. La verdad que este trabajo mío, aunque es difícil, es el mejor trabajo del mundo cuando uno está jugando bien.

¿Cómo manejó el tiempo y la necesidad de volver a la competencia?

Realmente pensé que era una lesión corta, pero se fue alargando y con ella vinieron las dudas. ¿Cuándo es el próximo regreso? ¿Me tengo que operar? ¿Podré volver a jugar golf? Eso hace que este tiempo sea incómodo, sin embargo, el nacimiento de mi hija Mia en medio de esta situación ayudó, la paternidad ha sido una experiencia increíble, lo cual ha hecho de esta lesión algo más fácil.

Le puede interesar: Millonarios arremete contra Faryd Mondragón tildándolo de "irrespetuoso"

Sin embargo, más allá de todo estoy contento de estar en Bogotá, de estar en el Country Club que organiza un torneo increíble y de volver a jugar, de volver a sentir esos nervios, ansiedad y estrés del que hablaba. Así que esperemos que esta sea una semana muy positiva.

¿Cómo se perfila para el Honda Classic?

El Honda (Classic) es un torneo que me trae buenos recuerdos a la cabeza, allí gané en 2010, jugué un desempate que perdí en 2008, así que eso es especial. Pero, además, a eso se suma que puedo dormir en mi casa, mi cama, algo que hace que esa semana sea especial porque también me acompaña mi familia. Así que esperemos que este sea el comienzo de mi regreso, de buenos resultados y de buenas cosas no solamente para Camilo, sino también para Colombia.

¿Cómo ha visto a Juan Sebastián Muñoz?

Increíble, tuve la oportunidad de jugar con él antes de mi lesión, salíamos a comer, hacía buenas preguntas. Ha ido creciendo, ha ido aprendiendo como jugador y ha ido creyendo más en sí mismo, de modo que los resultados de este año son bastante positivos y qué bueno tenerlo como ganador en el PGA Tour. Así que estoy seguro que compartiremos rondas de práctica a mi regreso y nos estaremos viendo más a menudo.

De interés: "Nairo Quintana es uno de los mejores ciclistas del mundo": mánager del Arkea

¿Qué diferencia hay entre el Camilo Villegas de hoy y el que llegó a ser el número 7 del mundo?

Primero que todo, el tiempo pasa, así que estamos más viejos. Pero la motivación sigue, las ganas de triunfar, de jugar bien y de representar a mi país están intactas, por eso espero que esa motivación traiga buenos resultados y ojalá que esto me permita escalar varios puestos en el ranking mundial.

Manuel terminó siendo su caddie, ¿cómo se da esto?

Manuel es mi hermano, es una gran parte del equipo y he tenido la oportunidad de conocerlo más de lo que pensé que lo iba a conocer estos meses cargando la bolsa (talega). Lo hace bastante bien, me motiva y estoy muy contento de poder tenerlo al lado mío.

¿Cómo se siente de volver a Bogotá?

Es increíble estar en Bogotá, en el Country Club y en Colombia, estoy seguro que el apoyo de la afición va a ser bien positivo y, tal como lo dije en la rueda de prensa, es una semana especial para el país ya que yo siempre quise mostrarle a los demás que Colombia es un gran país pero solo es cuando ellos vienen y tienen la experiencia personal, que se dan cuenta que Colombia es un gran país y que estamos llenos de gente buena, con buenos campos de golf y con buena gente.

De tal forma que son un grupo de casi 150 extranjeros que estoy seguro que se van a ir el domingo de acá con una buena impresión de lo que somos los colombianos.

¿Piensa en los Juegos Olímpicos?

Sería increíble, sin embargo, prácticamente debo estar sin ranking luego de casi 22 meses ausente de las canchas. De modo que debería jugar bastante bien. En la mente están las ganas de ir, pero no sé si desde un punto de vista de los puntos, no sé si está la posibilidad aún.