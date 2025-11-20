Camilo Villegas trae a Colombia un torneo de golf con un objetivo social

La Fundación Mia’s Miracles anunció la llegada a Colombia de su torneo de golf, liderado por el golfista Camilo Villegas y su esposa, María Ochoa. Será la primera vez que este certamen benéfico se realice en el país.

¿Cuándo será el torneo benéfico de Camilo Villegas?

El evento se llevará a cabo el 6 de diciembre de 2025 en el Club Campestre Llanogrande, cerca de Medellín. Allí se reunirán más de 120 jugadores aficionados y varios invitados especiales del cinco veces campeón del PGA Tour.

El torneo busca asegurar recursos para avanzar en las siguientes fases de remodelación del Hospital San Vicente Fundación, con mejoras previstas en áreas como oncología infantil, consultorios, toma de muestras y zonas de enfermería.

Mia’s Miracles ha donado más de 750 millones de pesos a través de sus programas y, solo en 2025, más de 100 millones, apoyando a más de 200 familias en dificultades económicas.