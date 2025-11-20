Actualizado:
Camilo Villegas trae a Colombia un torneo de golf con un objetivo social
El golfista y su esposa María Ochoa realizarán el torneo de la Fundación Mia’s Miracles, un certamen benéfico.
La Fundación Mia’s Miracles anunció la llegada a Colombia de su torneo de golf, liderado por el golfista Camilo Villegas y su esposa, María Ochoa. Será la primera vez que este certamen benéfico se realice en el país.
¿Cuándo será el torneo benéfico de Camilo Villegas?
El evento se llevará a cabo el 6 de diciembre de 2025 en el Club Campestre Llanogrande, cerca de Medellín. Allí se reunirán más de 120 jugadores aficionados y varios invitados especiales del cinco veces campeón del PGA Tour.
El torneo busca asegurar recursos para avanzar en las siguientes fases de remodelación del Hospital San Vicente Fundación, con mejoras previstas en áreas como oncología infantil, consultorios, toma de muestras y zonas de enfermería.
Mia’s Miracles ha donado más de 750 millones de pesos a través de sus programas y, solo en 2025, más de 100 millones, apoyando a más de 200 familias en dificultades económicas.
“Traer el torneo de Mia’s Miracles a Colombia es una manera de honrar a Mia y construir esperanza”, expresó Camilo Villegas, resaltando la importancia simbólica del evento para su familia.
Por su parte, María Ochoa afirmó que el objetivo es “llevar alegría y esperanza a quienes más lo necesitan” e invitó a unir al país alrededor de esta causa social.
El Club Campestre Llanogrande fue elegido por su significado para Villegas, quien se formó golfísticamente en este escenario y lo considera un lugar ideal para un evento con impacto social.
A la iniciativa se sumaron empresas como Fundación Argos, Fundación Bancolombia, Bancolombia, Seguros Sura y Ron Parce, entre otras, que acompañarán al golfista en esta jornada especial de deporte y solidaridad.
