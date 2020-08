Camilo Villegas, un escalón arriba del resto en el Korn Ferry Tour

No ha sido una temporada fácil para Camilo Villegas desde lo personal, sin embargo, en lo deportivo, su regreso de la lesión fue una gran noticia, su regreso a Bogotá demostró que se encontraba en perfectas condiciones y sus buenos resultados en el Korn Ferry Tour, gira alterna del PGA, han sido la clave para demostrar que su talento sigue en perfectas condiciones, pues apenas en cinco eventos disputados, ha logrado ubicarse como el mejor colombiano en la mencionada gira.

En un nuevo evento del Korn Ferry, el primero en el que participa desde que falleció su hija Mía, el colombiano se proyecta como el único jugador del país en superar el corte y, por si fuera poco, conseguiría más puntos que Nicolás Echavarría y Marcelo Rozo, en una pequeña cantidad de torneos, en comparación con el número de eventos en los que han participado los dos jugadores previamente mencionados.

Villegas firmó una primera ronda con un golpe bajo par y se encuentra en la disputa de la segunda jornada de competencia, en la que ya marcha con números favorables, en ese sentido seguirá ganando puntos y ascendiendo en una lucha a la que todavía le queda bastante tiempo, pero que, de resultar favorable, le permitirá recuperar la totalidad de sus condiciones para el PGA Tour, para el que tuvo problemas a causa de las lesiones.

De momento no hay certezas respecto a nada de lo que sucederá en la temporada, sin embargo, con solo cinco eventos, Camilo Villegas sigue demostrando que su golf está en buenas condiciones y que, si sigue jugando con continuidad, podra volver a la máxima categoría del golf estadounidense.