Camilo Villegas y Sebastián Muñoz superaron el corte del Rocket Mortgage Classic del PGA Tour

El chileno Joaquín Niemann y el inglés Tom Lewis completaron la segunda ronda del torneo Rocket Mortgage Classic, del PGA Tour, con registro de 69 golpes (-3) cada uno que les permitió acumular 134 (-10) y ser los nuevos líderes de la clasificación con un impacto de ventaja.

Los estadounidenses Troy Merritt, Chris Kirk y Max Homa comparten el segundo lugar, todos ellos con 135 golpes (-9).

Lea también: Perú derrotó en penales a Paraguay clasificó a semifinales de la Copa América

Mientras que el novato de 22 años, el estadounidense Davis Thompson, que comenzó la jornada como líder, no tuvo su mejor desempeño al concluir el recorrido en el Detroit Golf Club con un registro de 73 golpes (+1) y un acumulado de 136 (-8), lo que le costó perder cinco posiciones y bajar al sexto lugar, que comparte con otros siete golfistas.

Niemann, que había comenzado la jornada como segundo en la clasificación, acabó el recorrido perfecto con tres birdies y el resto todo fueron pares, mostrando seguridad en los golpes desde el green, pero sin arriesgar.

"Me he sentido seguro y aunque no tuve el desempeño de la primera ronda, lo importante es que estoy arriba cuando comience la recta final de la competición de fin de semana", comentó Niemann, que busca su primer título PGA Tour en la presente temporada.

El mismo desempeño tuvo Lewis que también acabó perfecto con tres birdies, dos conseguidos en la primera mitad del recorrido, y el tercero lo logró en el par 4 del hoyo 13.

Le puede interesar: Colombia sumó ocho atletas más y ya son 68 los deportistas clasificados a los Juegos Olímpicos

Mientras que el golfo latinoamericano también tuvo destacado al colombiano Sebastián Muñoz que repitió tarjeta firmada de 69 para acumular 138 (-6) que le permitió recuperar 16 posiciones en la clasificación para ocupar el vigésimo primero, que comparte con 11 golfistas, entre los que se encuentra el argentino Fabián Gómez.

Muñoz, que logró cuatro birdies y un bogey, tendrá todas las opciones de luchar por el título durante la competición del fin de semana.

Lo mismo le sucede a Gómez, que acabó el recorrido con tarjeta firmada de 71 (-1), y aunque perdió 14 posiciones, se mantendrá en la lucha estar entre los mejores.

Otros dos latinoamericanos, el colombiano Camilo Villegas y el argentino Nelson Ledesma también superaron el corte, establecido en -3, al conseguir un acumulado de 140 (-6) y compartir el cuadragésimo sexto puesto junto con otros 14 jugadores.

Villegas entregó tarjeta de 70 (-2), la mima que tuvo en la ronda inicial mientras que Ledesma estuvo inspirado con sus golpes al firmar un registro de 68 (-4) que le permitió superar 62 puestos.

La cruz de la moneda entre los golfistas latinoamericanos fue la eliminación del chileno Mito Pereira (143, -1), el argentino Emiliano Grillo (144, par) y el puertorriqueño Rafael Campos (151, +7).

Mientras que el español Rafael Cabrera tampoco pudo superar el corte al tener un pobre desempeño en ambas rondas con un acumulado de 148 (+4).

Tampoco pudo superar el corte, el campeón defensor, el estadounidense Bryson DeChambeau que acabó la jornada con registro de 71 (-1) y acumulado de 143 (-1).

DeChambeau fue el centro de la actualidad tras despedir al caddie Tim Tucker antes que diese comienzo el torneo y desde entonces no ha querido hacer ningún comentario sobre lo sucedido.