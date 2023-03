Chad Ramey es el primer líder de The Players, el 'quinto major' de la temporada

Chad Ramey, número 225 del ránking mundial, fue el mejor este jueves con ocho bajo par en el comienzo de The Players, considerado como el quinto 'grande' de la temporada, mientras que el español Jon Rahm comenzó con uno bajo par y necesitará recuperar terreno.

Ramey firmó una ronda impecable, con ocho 'birdies', y suma un golpe de ventaja sobre Colin Morikawa (-7) y tres sobre un trío formado por Benjamin Griffin, el canadiense Taylor Pendrith y Justin Suh, quien sólo jugó quince hoyos antes de la interrupción por oscuridad.



Morikawa también brilló con una ronda sin errores, con seis 'birdies' y un 'eagle' en el segundo hoyo para ubicarse de segundo.



Scottie Scheffler, número dos del ránking mundial, comenzó con una tarjeta de 68 golpes, cuatro bajo par, mientras que Jordan Spieth firmó un -3.



Más lejos está Rahm, número 1 del ránking mundial, que entregó una tarjeta de 71 golpes, uno bajo par.



El español, que ganó tres torneos y alcanzó la primera plaza en el ránking en un sobresaliente arranque de temporada, empezó su recorrido en el décimo hoyo y, tras sumar 'birdies' en el 16 y el 18, tuvo un 'bogey' en el hoyo ocho.



Este curso, Rahm ganó el Sentry Tournament of Champions, The American Express y Genesis Invitational.



Día complicado también para Xander Schauffele, número seis del mundo, quien firmó el par.

El argentino Emiliano Grillo fue el mejor jugador hispano con dos bajo par, con cinco 'birdies' por tres 'bogeys', mientras que el colombiano Nicolás Echavarría firmó un -1.



El venezolano Jhonattan Vegas, por su parte, tuvo un mal día y entregó una tarjeta de 78 golpes, seis sobre par.



The Players comenzó este jueves en el TPC Sawgrass de Ponte Vedra Beach, Florida (EE.UU.) y se disputará hasta el próximo domingo.