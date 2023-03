Colombiano Nicolás Echavarria lidera el Puerto Rico Open de golf

El colombiano Nicolás Echavarría encabezó la tercera ronda en el torneo de golf Puerto Rico Open 2023 con diecisiete bajo par (-17), superando al estadounidense Carson Young con quince bajo par (-15) en el Grand Reserve Golf Club en Río Grande.

Les siguen los estadounidenses Sam Stevens y Nate Lashley con una punuación de trece bajo par (-13) en tercera posición.

"Me siento cómodo jugando con viento, he podido aprovechar las condiciones y el putt ha estado muy bien. Puerto Rico es un lugar espectacular y, aunque no venía tan bien anímicamente, esta semana resultó muy favorable en todos los sentidos”, afirmó luego de una ronda que marcó su pelea por el título", dijo Echavarría.

El Puerto Rico Open, un torneo de la Puerto Rico Golf Association (PRGA) TOUR y parte del FedEx Cup, es uno de los eventos deportivos más grandes de la isla y cuenta con la participación de 120 jugadores del circuito PGA.

Este año, cuenta con una bolsa de 3,8 millones de dólares y 300 puntos FedEx Cup, siendo el primer premio de 684.000 dólares. Las autoridades puertorriqueñas estiman que el torneo tendrá un impacto económico de 10 millones de dólares en la isla caribeña.