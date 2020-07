Copa Ryder de golf se aplazará y después alternará con la Copa Presidentes

La Copa Ryder de golf de 2020 será pospuesta por un año debido a la pandemia de coronavirus, según reportó este martes la cadena ESPN, que dijo que la decisión se anunciará oficialmente el miércoles.

Citando una fuente no autorizada para hacer comentarios públicos, ESPN dijo que la competencia bienal entre Estados Unidos y Europa, programada para el 25-27 de septiembre en Whistling Straits (Wisconsin), se retrasará hasta una fecha similar en 2021.

"No habrá Copa Ryder este año", dijo la fuente a ESPN. "La Copa Ryder irá a 2021, la Copa de Presidentes hasta 2022 y luego se alternarán a partir de ahí".

Según ESPN, se espera que el circuito PGA estadounidense y el European Tour hagan pública esta decisión en la mañana del miércoles.