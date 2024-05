Definida la situación legal de Scheffler tras ser arrestado en el PGA Championship

En un giro inesperado que ha acaparado la atención del mundo deportivo, los cargos por agresión contra Scottie Scheffler, número uno del golf mundial, fueron retirados este miércoles. El fiscal del condado de Jefferson, Mike O'Connell, presentó una moción ante el tribunal solicitando la desestimación de todos los cargos contra Scheffler, una solicitud que fue aceptada por el juez.

En contexto: Scottie Scheffler. número 1 mundial del golf, detenido en el PGA Tour

El episodio se remonta al 17 de mayo, cuando Scheffler, doble ganador del Masters de Augusta, fue arrestado en los alrededores del campo de Valhalla, sede del Campeonato de la PGA, en Louisville. El arresto se produjo en medio de una significativa retención de tráfico provocada por un accidente previo en el que una persona perdió la vida.

Scheffler fue acusado de intentar eludir un control policial mientras se dirigía al campo a primera hora de la mañana, lo que resultó en su detención momentánea, esposado y fichado en comisaría. Sin embargo, fue liberado rápidamente y pudo continuar su participación en el torneo, finalizando en un meritorio octavo lugar.

Scheffler enfrentaba serios cargos, incluyendo agresión a un agente, daños, conducción imprudente y desobediencia a las señales policiales. No obstante, el fiscal O'Connell explicó que las pruebas no alcanzaban los estándares de causa probable necesarios para proceder con el caso. "Basándonos en la totalidad de las pruebas, mi oficina no puede seguir adelante con el procesamiento de los cargos presentados contra el señor Scheffler", declaró O'Connell durante la sesión.

El incidente se produjo en un contexto caótico. La policía local inicialmente alegó que Scheffler desobedeció la orden de detener su vehículo y arrastró a un agente, causándole heridas que requirieron tratamiento hospitalario. Sin embargo, el abogado de Scheffler argumentó que el golfista se detuvo cuando se le indicó, calificando el episodio de "un enorme malentendido".

Esta versión de los hechos fue corroborada por las pruebas, según el fiscal. Además, se reveló que el agente involucrado en la detención fue amonestado por no activar su cámara corporal durante el arresto, un detalle que añadió más controversia al caso. El jefe de la policía local confirmó esta semana que el agente no cumplió con los protocolos establecidos, lo cual complicó aún más la situación legal.

Scheffler reacciona

Tras la retirada de los cargos, Scheffler emitió un comunicado en Instagram expresando su deseo de superar el incidente. "No guardo rencor al oficial", afirmó Scheffler. "Los agentes de policía tienen un trabajo difícil y los tengo en alta estima. Esto fue un grave error de comunicación en una situación caótica". Sus palabras reflejan un intento de mantener la armonía y evitar más tensiones en un contexto ya de por sí delicado.

El desempeño de Scheffler en el Campeonato de la PGA no se vio afectado significativamente por el incidente. A pesar de las distracciones, logró terminar en octavo lugar, confirmando su estatus como uno de los mejores golfistas del mundo. Antes de este evento, había ganado cuatro de los cinco torneos disputados, incluido su segundo Masters de Augusta, lo que lo situaba como el gran favorito para llevarse el trofeo del PGA Championship.

Le puede interesar: Nicolás Echavarría clasificó por segunda vez consecutiva al US Open

La comunidad del golf y los seguidores de Scheffler pueden ahora respirar aliviados, sabiendo que el episodio no tendrá consecuencias legales para el deportista. La decisión del tribunal y las declaraciones tanto del fiscal como de Scheffler apuntan a una resolución pacífica y al deseo de ambas partes de dejar atrás este desafortunado malentendido.