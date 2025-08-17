El colombiano Sebastián Muñoz hace historia y se corona en el LIV Golf Indianápolis

El español Jon Rahm consiguió su segundo título consecutivo de la temporada de LIV Golf el domingo, con un 60, 11 bajo par, antes de perder en el desempate ante el colombiano Juan Sebastián Muñoz en el LIV Golf Indianápolis.

Muñoz hizo birdie en el primer hoyo del desempate para vencer a Rahm y quedarse con el título de Indianápolis, después de que ambos terminaran con 191 golpes, 22 bajo par, en los 54 hoyos disputados en Chatham Hills, el último evento individual del año de la serie, con respaldo saudí.

"Es la primera vez que le gano, estoy muy orgulloso y feliz de haberme ido a casa con el trofeo, me siento muy orgulloso de mí mismo, hacía mucho tiempo que lo esperaba, seis años desde mi última victoria, y ahora mismo es increíble", dijo Muñoz.

