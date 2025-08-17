Actualizado:
Dom, 17/08/2025 - 18:30
El colombiano Sebastián Muñoz hace historia y se corona en el LIV Golf Indianápolis
El golfista bogotano derrotó al campeón del Masters y del US Open.
El español Jon Rahm consiguió su segundo título consecutivo de la temporada de LIV Golf el domingo, con un 60, 11 bajo par, antes de perder en el desempate ante el colombiano Juan Sebastián Muñoz en el LIV Golf Indianápolis.
Muñoz hizo birdie en el primer hoyo del desempate para vencer a Rahm y quedarse con el título de Indianápolis, después de que ambos terminaran con 191 golpes, 22 bajo par, en los 54 hoyos disputados en Chatham Hills, el último evento individual del año de la serie, con respaldo saudí.
"Es la primera vez que le gano, estoy muy orgulloso y feliz de haberme ido a casa con el trofeo, me siento muy orgulloso de mí mismo, hacía mucho tiempo que lo esperaba, seis años desde mi última victoria, y ahora mismo es increíble", dijo Muñoz.
Muñoz, quien luchó por el liderato con Dustin Johnson, dos veces ganador de un major, durante la mayor parte del día, hizo birdie en los hoyos 17 y 18 en regulación y de nuevo en el 18 en el desempate para ganar su primer título desde el Campeonato Sanderson Farms del PGA Tour de 2019.
"Vinimos hoy para intentar hacer un buen trabajo", dijo Muñoz. "Por supuesto, Jon hizo 10 bajo par, así que pasas de una leyenda a otra. Fue genial. Una experiencia increíble. Hacer birdie dos veces seguidas (en el 18), es indescriptible”, aseguró el golfista colombiano.
Muñoz luchó por la victoria tras firmar un 59 el viernes, apenas la tercera ronda por debajo de 60 en la historia de LIV, una gran presentación del colombiano que concluyó con el triunfo en Indianápolis.
.@jsmunozgolf wins for the first time as an individual on the LIV Golf League in Indianapolis 🙌#LIVGolfIndy @torquegc_ pic.twitter.com/CtNnLGWgte— LIV Golf (@livgolf_league) August 17, 2025
Jon Rahm ganó el título de la temporada sin ganar ningún torneo de LIV
El resultado de Jon Rahm en Indianápolis representó su segunda derrota en el desempate en apenas dos semanas, sin embargo, le fue suficiente para superar al chileno Joaquín Niemann en la lucha por los puntos de la temporada por segundo año consecutivo, desatando una gran decepción en el último día de la temporada, como ya hizo en 2024. Por su parte, Niemann se alzó con los títulos este año en Adelaida, Singapur, Ciudad de México, Virginia y Gran Bretaña.
Rahm, campeón del Masters y del US Open, no estaba muy contento con una corona de la temporada sin ganar en todo el año. "Sé que con el tiempo estaré orgulloso de haber podido ganar la temporada sin ganar ningún torneo. Ahora mismo es algo que voy a sufrir un poco más, y puede que nunca se repita", dijo Rahm.
Fuente
Agencia EFE / Antena 2