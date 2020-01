Los premios disponibles para los campeones del Latin American Amateur Championship (LAAC) siguen creciendo en 2020. A partir de la edición de este año, la cual inicia este jueves en Mayakoba, el ganador del ‘Major’ Amateur de la región recibirá la invitación para jugar el Open Championship, el campeonato más antiguo del mundo del golf. Así, el próximo campeón del certamen que se jugará del 16 al 19 de enero en Mayakoba (México), se convertirá en el primer ganador en la historia del evento en recibir la invitación para jugar el certamen, siempre y cuando mantenga su condición de jugador aficionado.

El campeonato amateur insignia de la región, también ofrece al ganador una invitación al Masters de Augusta, una exención para el U.S. Amateur Championship y una invitación para las etapas finales de clasificación para ingresar al U.S. Open. Además, el jugador o jugadores que finalicen en el segundo lugar recibe exenciones para la etapa de clasificación final para ingresar a The Open y al U.S. Open.

“Estamos encantados de ofrecer un lugar en The Open para el ganador del Latin America Amateur Championship. Este certamen ha dado grandes pasos en los cinco años desde que se jugó por primera vez y solo hay que mirar el éxito que ha tenido Joaquín Niemann en el tour para reconocer el crecimiento de los mejores jugadores en esta región”, señaló Martin Slumbers, Director Ejecutivo de The R&A.

En tanto, Mark Lawrie, Director de R&A para Latinoamérica y el Caribe, manifestó: “La R&A se compromete a desarrollar y mejorar las condiciones del golf amateur en América Latina y brindar a los aficionados la oportunidad de jugar en el escenario de golf más grande del mundo. Esta nueva exención proporcionará una fantástica oportunidad para que los jugadores que compiten en el Latin America Amateur Championship se clasifiquen para The Open”.

Los santandereanos Iván Camilo Ramírez y Juan Camilo Vesga, los antioqueños José Mario Vega y Simón Correa y los bogotanos Santiago Chamorro, Juan Francisco Mejía, Santiago Bustamante y Daniel Faccini son los colombianos confirmados para la séptima edición de la competencia que iniciará el próximo jueves en el campo de El Camaleón en Playa del Carmen, sede del Mayakoba Classic del PGA Tour.