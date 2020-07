El PGA Tour envió sus condolencias a Camilo Villegas y toda su familia

Tras el fallecimiento de Mia Villegas Ochoa, hija del golfista colombiano, Camilo Villegas, mejor deportista en la historia del país en la disciplina, son varias las manifestaciones de cariño que han recibido el antioqueño y su esposa, María Ochoa, quien confirmó la noticia y se ha mostrado igual de fuerte que el golfista en esta difícil situación que ambos y toda su familia están atravesando.

En ese sentido, el máximo organismo del golf estadounidense, manifestó su dolor por lo ocurrido con Mia, cuyo diagnóstico había sido oficializado por el propio Camilo en la ronda de práctica previa al regreso de la competencia al Korn Ferry Tour. "El PGA Tour se encuentra profundamente conmovido con la pérdida de un miembro de nuestra familia, Mía Villegas. Nos afligimos con Camilo y María, mientras nuestros pensamientos y oraciones están con toda la familia Villegas Ochoa", sentenció el comunicado de Jay Monahan, comisionado de la gira.

Villegas, quien se había mostrado fuerte desde el primer momento y luego de contar cuál era su situación antes de iniciar su participación en el Korn Ferry Challenge, aseguró en esa ocasión: "También he sabido que no hay otra opción que ser fuerte. Puedes ser fuerte o puedes rendirte. No quiero que nadie se sienta triste por la familia Villegas. Esta es nuestra realidad y todo lo que quiero es recibir buena energía".

Tanto desde el PGA Tour como desde las diferentes organizaciones y protagonistas del golf colombiano, son varios los mensajes en apoyo y solidaridad a la familia Villegas, quienes aseguraron que estaban tranquilos, agradecieron todo el apoyo recibido y manifestaron su fortaleza frente a esta difícil situación por la que se encuentran pasando.

Camilo Villegas’ daughter Mia passed away Sunday in Miami after battling tumors on her brain and spine. She was 22 months old. https://t.co/sv1HqrWAmp