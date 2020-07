El regreso a la competencia complica a Marcelo Rozo y Nicolás Echavarría

Aunque las condiciones cambiaron en el Korn Ferry Tour y la temporada va hasta septiembre de 2021, los colombianos Marcelo Rozo y Nicolás Echavarría deben empezar a sumar puntos para conservar sus tarjetas de la segunda gira más importante de Estados Unidos, algo que no han logrado concretar desde el regreso de la actividad competitiva en el país norteamericano, pues solo Nicolás logró superar un corte, mientras que Marcelo ha pasado en blanco los primeros seis eventos disputados.

La situación, en ese sentido, no se presenta favorable para ninguno de los dos, pues actualmente están fuera de los 75 jugadores que, si la temporada terminara hoy, conservarían sus privilegios y, por ende, deben buscar volver a lo mejor de su juego, si pretenden no tener problemas en 2021 y alcanzar el objetivo de clasificarse al PGA Tour, al que solo llegan los 25 mejores del ranking.

Rozo, ubicado en la posición número 155, concretó con el Price Cutter Charity Championship el séptimo evento consecutivo sin alcanzar las dos rondas decisivas y en apenas dos de ellos logró dejar el resultado en par del campo, hecho que, si se acude a sus tarjetas, comprueba la irregularidad en el juego de un golfista con gran habilidad y que, como lo ha demostrado, cuando tiene un buen inicio puede conseguir grandes números.

Nicolás, entretanto, suma apenas un corte jugado y, aunque no jugó esta última semana en Springfield, sus números también reflejan algo de irregularidad en un certamen bastante exigente y en el que se sabe que es importante no perder el rumbo para poder estar tranquilo al final de temporada, donde las exigencias apremian y hay que estar ubicado en un buen lugar para no correr riesgos.

A la espera de lo que venga para los colombianos, seguro que ambos se tomarán un respiro para replantear su situación y buscar, nuevamente, el rumbo en un exigente circuito golfístico que no resulta sencillo para ningún jugador.