Eric Cole sorprendió en el Country Club de Bogotá Championship 2020

Aunque llegó como un desconocido al torneo clasificatorio, poco a poco, Eric Cole empezó a posicionar su nombre entre los favoritos a ganar el Country Club de Bogotá Championship 2020. El estadounidense, quien superó a todos en la ronda que entregó dos cupos al certamen, firmó un total de -17 golpes en sus 36 hoyos disputados por el Country Club y esto le ha bastado para no perderle pisada al colombiano Camilo Villegas, actual líder de la competencia.

Con estatus incompleto y luego de haber disputado algunos certámenes menores, Cole se dedicaba a la instrucción en su natal Florida y, aunque ya había logrado clasificarse a algunos eventos del Korn Ferry, nunca se logó consolidar en los mismos por lo que la de Bogotá se le presenta como una oportunidad única, en la que quiere aprovechar para conseguir el cupo a los siguientes cuatro torneos, algo que dependerá de la ubicación en la que quede.

Cole, de momento, no ha disputado ninguna ronda oficial en el campo largo del Country Club de Bogotá, sin embargo, con la confianza que tiene y luego de el resultado del jueves, seguramente saldrá a la cancha con una gran tranquilidad, consciente de que no se puede equivocar mucho, pero que los errores que pueda cometer no pesarán tanto pues tiene una buena ventaja frente al resto de competidores.

La breve carrera profesional de Cole en el Korn Ferry Tour se remonta a 2017, cuando el estadounidense firmó una ronda de 68 golpes en el Bahamas Great Abaco Classic, superó el corte y, aunque no se pudo mantener en los primeros lugares, consiguió un cheque por 2520 dólares, cifra que espera superar en el presente torneo y en un año que apenas empieza, pero que arrancó bastante bien.