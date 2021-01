Honrosa despedida de Sebastián Muñoz en el Torneo de Campeones de PGA Tour

El estadounidense Harris English firmó tarjeta de 67 golpes (-6) al completarse la segunda ronda del torneo Sentry Tournament of Champions, del PGA Tour, y sumó 132 impactos (-14), que le permitió seguir al frente de la clasificación con dos golpes de ventaja.



Su compatriota Justin Thomas, que defiende el título de campeón, y compartió el liderato de la primera jornada, acabó segundo junto con otros tres golfistas estadounidenses, Ryan Palmer, Collin Morikawa y Daniel Berger, que sumaron 134 golpes.



Morikawa y Berger también lograron el mejor registro de la jornada al entregar sendas tarjetas con 65 golpes (-8). Berger estuvo perfecto con ocho birdies, mientras que Morikawa llegó a los nueve birdies, pero cometió un bogey, en el hoyo duodécimo del par 4 que le impidió acabar perfecto.

English si lo estuvo todo el recorrido sin cometer bogey y logró seis birdies, incluido el último del partido en el hoyo 18 del Plantation Course, donde se juega el primer torneo del año 2021 del PGA Tour.



Mientras que Thomas no pudo mantener la misma consistencia en los putts dentro del green y eso le costó acabar con registro de 69 (-4) que le dieron la suma de 134 golpes (-2) después de tener cinco birdies y un bogey.



El español Jon Rahm se reencontró con sus mejores golpes tanto largos como cortos dentro del green y entregó tarjeta de 66 (-7) que le permitió ascender 12 puestos para compartir el décimo junto a otros seis golfistas, entre los que se encuentran el joven chileno Joaquín Niemann y el mexicano Carlos Ortiz tras sumar 136 impactos, a cuatro impactos del líder.



Rahm mostró de nuevo su juego agresivo que le permitió hacer tres series de birdies consecutivos en los ocho que sumó y solo el bogey que registró en el undécimo hoyo le costó el acabar perfecto.



Pero confirmó que llega al fin de semana con todas las opciones de poder luchar por el título, como lo hicieron Niemann y Ortiz.



Niemann, de 22 años, también mejoró con relación a la primera ronda al necesitar dos golpes menos, firmó tarjeta de 67 (-6) con ocho birdies, incluida una racha espectacular de cinco seguidos entre el cuarto y el octavo hoyos.



Sus dos birdies se dieron al inicio del partido, en el primer hoyo y en el decimoquinto.



Ortiz tuvo el mismo registro que Niemann (67, -6) con siete birdies, incluidas dos series de dos seguidos, y el bogey en el 4 par del séptimo hoyo que le costó acabar un recorrido perfecto.

El español Sergio García no pudo mantener la inspiración de la primera ronda, al tener problemas con los golpes largos, y al final concluyó el recorrido con un registro de 71 golpes (-2) que le dieron la suma de 138 (-8) para colocarse en el vigésimo segundo puesto tras haber perdido 19.



García no comenzó bien la jornada al tener un bogey y aunque hizo serie de dos birdies seguidos (hoyos 4 y 5), luego volvió a tener un bogey en el sexto y el doble bogey del octavo que fue el que le hizo más daño.



El veterano jugador español concluiría el recorrido con seis birdies, que le mantiene en la lucha por el título.



El colombiano Sebastián Muñoz mejoró con relación a la primera ronda e hizo un gran registro de 66 golpes (-7) para sumar 141 (-5) que le ayudó a recuperar ocho puestos para dejar el último de la clasificación y compartir el 34 juntos a otros cuatro jugadores.



Entre ellos el mexicano Abraham Ancer que mantuvo su juego discreto con tarjeta firmada de 71 golpes (-2) tras hacer cuatro birdies y dos bogeys.