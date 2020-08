Jon Rahm volvió al número uno de la clasificación mundial

El golfista español Jon Rahm ha terminado con siete golpes bajo el par en el PGA Championship, el primer grande de la temporada que se ha disputado esta semana en el recorrido de Harding Park en San Francisco.

Este resultado y su empate en el décimo tercer puesto le permiten regresar a la cumbre del golf que alcanzó hace tres semanas y cedió durante una semana al estadounidense Justin Thomas. "Si vuelvo a número uno muy bien y si no tendré más opciones. Ahora quiero disfrutar la semana libre y luego tener tres semanas de buen golf", dijo a Efe, Rahm, antes de conocer el resultado final del torneo, que ha terminado a seis golpes del ganador, el estadounidense Collin Morikawa.

"El jueves me costó de tee a green, no le dí muy bien y salvé una vuelta al par. A partir de entonces he ido mejorando poco a poco, sobre todo el fin de semana. Hoy he sido un poco más certero con los hierros. Creo que lo que me ha faltado es meter algún putt más", dijo el español recapitulando sus cuatro días en Harding Park.

"Los segundos nueve hoyos he jugado muy sólido, he conseguido pegarle muy bien a la bola y terminar en buenas condiciones", dijo Rahm sobre su última ronda. "El objetivo es ir mejorando cada día y aprendido que la próxima vez tengo que empezar mejor", agregó.

El golfista de 25 años, que venía de jugar mal en su último torneo del PGA Tour, ha logrado enmendar su juego en el duodécimo grande de su carrera profesional. "Por mi experiencia y por lo que he visto, no hay que hacer nada especial para ganar un torneo grande. Hay que procurar ir a lo tuyo, jugar tu juego e intentar hacer las menos posibles", comentó Jon Rahm. El recorrido de Harding Park, azotado por el viento de la costa, ha desafiado las habilidades de los mejores del mundo.

"Espero que volvamos a este campo. Me encanta y lo he pasado muy bien. Creo que me gusta mucho porque me recuerda a mi tierra, el mismo clima y un estilo de campo muy similar al de Pedreña, donde empezó Severiano Ballesteros", comentó Jon Rahm, el segundo español de la historia que alcanza el número uno mundial tres décadas después del mítico 'Seve'.