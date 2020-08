Juan Sebastián Muñoz se mantiene en el top 30 del Northern Trust

El bogotano tuvo un segundo día de competencia con altos y bajos, embocando un 'bogey' en sus primeros nueve hoyos, para pasar un golpe sobre par su primera vuelta, la cual inició por el hoyo 10. Los segundos nueve hoyos del golfista colombiano no arrancaron nada bien, pues empezó con un doble 'bogey', sin embargo, continuó el recorrido con tres 'birdies', un 'bogey' más y concluyó con un nuevo 'birdie' que le permitió concluir el día en par cancha y mantenerse en el -6 de la general, que había firmado ayer, por lo que todo apunta a que superará el corte.

Respecto a la ronda previa, el golfista bogotano había señalado posterior a su inicio: "Muy feliz, durante el miércoles en la tarde me sentí muy bien con el putt y eso me liberó la mente. Metí un buen putt en el uno que me dio confianza y sentí que las estaba leyendo bien (las caídas en el 'green'), de ahí siguió, le pegué muy bien a la bola y pegué muy buenos tiros con los que la dejé cerca".

Luego concluyó: "Quedé feliz con la ronda, sé que hice siete al principio y después solo uno más, pero me siento bien. El golf es raro, es misterioso, pegué buenos putts, tuve buenas oportunidades, simplemente no concreté, pero me siento muy feliz por el lugar donde está mi juego, emocionado por lo que viene el resto de la semana".