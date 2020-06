Juan Sebastián Muñoz volverá a la competencia en un PGA Tour sin público

El mejor golf profesional, interrumpido desde principios de marzo por culpa de la pandemia, regresa a la acción esta semana con motivo del Charles Schwab Challenge, torneo del PGA Tour que se juega entre el jueves y el domingo en el Colonial Country Club de Fort Worth, Texas (Estados Unidos) y con los tres primeros del mundo, el norirlandés Rory McIlroy, el español Jon Rahm y el estadounidense Brooks Koepka, en el partido estelar.



Desde que el pasado 8 de marzo el inglés Tyrrell Hatton se impuso en el Arnold Palmer Invitational, y tras la interrupción del quinto 'grande, el 'The Players, tras la primera jornada (13 de marzo), el golf mundial quedó paralizado por culpa del coronavirus.

Más tres meses o doce semanas después, y sólo con las excepción de dos certámenes de exhibición con carácter benéfico (Taylor Made Driving Relief y The Match Champions for Charity), la competición se reanuda oficialmente con el torneo del PGA Tour que más años lleva disputándose en el mismo campo. En 2020 cumple su edición número 75 y siempre se ha jugado en el Colonial.



El desde 2019 conocido como Charles Schwab Challenge, en el que defiende el título el estadounidense Kevin Na, estaba programado inicialmente del 21 al 24 de mayo. Ahora tiene el honor de marcar la reanudación dela competición. Y lo hace con los mejores jugadores juntos en un mismo escenario; no había tantos juntos desde los playoff de la FedEx Cup de 2019.



Allí estarán los cinco primeros de la FedEx Cup (general del circuito) de 2020, el surcoreano Sungjae Im, Justin Thomas, Rory McIlroy, Brendon Todd y Webb Simpson, así como los más recientes vencedores en el Colonia, como el inglés Justin Rose (2018), Kevin Kisner (2017), Jordan Spieth (2016) o Chris Kirk (2015). Asimismo destaca en la nómina de inscritos jugadores de la talla Phil Mickelson, dos veces ganador en el Colonial y el colombiano, Juan Sebastián Muñoz.



Además de anteriores ganadores en el Colonial, el gran aliciente es ver a los mejores de la clasificación mundial, que además han sido agrupados por los organizadores para las dos primeras jornadas. Así, los tres primeros del ránking compartirán partido: Rory McIlroy (1), el español Jon Rahm (2) y Brooks Koepka (3).



McIlroy jugará por primera vez este torneo, mientras que Rahm ya lo ha disputado en tres ocasiones, con dos veces entre los cinco primeros y un segundo puesto en 2017. Kopeka sólo ha jugado una vez en el Colonial, fue en 2018 para acabar segundo a tres impactos del ganador, Justin Rose.

Otros partidos espectaculares serán los que protagonicen Rickie Fowler (27 del mundo), Justin Thomas (4) y Jordan Spieth (56); Bryson DeChambeau (13), Dustin Johnson (5) y Justin Rose (14); y Phil Mickelson (61), Kevin Na (30) y Gary Woodland (18).



El campo del Colonial Country Club es un par 70 de 7.209 yardas. Fuer diseñado por John Bredemus y Perry Maxwell y fue escenario de torneos como el The Players de 1975, el Abierto de EEUU de 1941 y el US Open femenino de 1991. El récord está marcado en 61 golpes (-9) y lo comparten siete jugadores: Keith Clearwater (1993), Lee Janzen (1993), Greg Kraft (1999), Kenny Perry (2003), Justin Leonard (2003), Chad Campbell (2004) y Kevin Na (2018).