Las cámaras le juegan una mala pasada a Ian Poulter tras soltar una flatulencia

En medio de la disputa de los torneos del PGA Tour sin público, el último domingo se presentó un hecho lleno de particularidad y gracia cuando se disputaba la ronda final del Travelers Championship. El golfista británico, quien a la postre se ubicó en la posición 64 del tablero general, dio su golpe de salida en el hoyo uno del campo y aprovechando que la cámara enfocaba a su compañero de juego, Greg Chalmers, soltó una fuerte flatulencia cuyo sonido fue tomado por las cámaras.

La reacción del británico fue inmediata, luego del impacto de Chalmers, por lo que el golfista preguntó de manera casi instantánea al camarógrafo que los seguía: "¿Tomaste eso?". Por su parte, Chalmers, quien esperaba a ver el lugar en el que caía su bola no tuvo más que decirle al golfista británico: "Quédate allí. No te acerques. ¿Se suponía que esto debía sonar más suave de lo que sonó?".

Tras la risa de ambos, los golfistas continuaron su recorrido, pero la situación quedó grabada en video y el propio Poulter tuvo que salir a aceptar lo ocurrido, a garantizar que puede que esta no sea la última ocasión en la que esto ocurra y a burlarse de un hecho inesperado que generó bastante gracia entre los presentes, entre quienes había muy pocas personas, pues vale la pena recordar que el golf no cuenta con presencia de público desde el regreso del PGA Tour.

Así fue la curiosa situación vivida por Ian Poulter.

English professional golfer and world No.59, Ian Poulter was caught farting live on television during the final round of the Travelers Championship on Sunday.



🎥: @Skratch pic.twitter.com/iwX1IJOxTy