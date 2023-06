Las lesiones le siguen pasando factura a Tiger Woods: es baja para jugar otro major

Tiger Woods no participará en el Abierto Británico de golf en Liverpool ya que el emblemático golfista estadounidense no está recuperado totalmente de una intervención quirúrgica, anunciaron este viernes los organizadores.

A sus 47 años, Woods fue declarado baja en el tercer recorrido del Masters de Augusta, en abril, debido a una lesión en el pie que necesitó una operación. No pudo participar por ello en el US PGA Championship de Oak Hill en mayo ni tampoco en el US Open esta semana en Los Angeles Country Club.

"Hemos sido avisados de la no participación de Tiger en el Royal Liverpool. Le deseamos lo mejor para su recuperación", declararon los organizadores del British Open.

Antes del Masters de este año, Woods había dejado entrever que sería quizás la última vez que participaría en el evento. En febrero de 2021 llegó a temer por la amputación de una pierna luego de un accidente automovilístico en Los Ángeles.

Además del torneo disputado en el Augusta National Golf Club, el estadounidense también había participado este año en The Genesis Invitational, disputado el pasado mes de febrero, donde terminó en el puesto 45 tras firmar 283 golpes con una tarjeta de -1 bajo el par.

El Abierto británico de Golf 2023 se disputará entre el 16 y el 23 de julio en el campo del Royal Liverpool Golf Club Hoylake, en el Reino Unido.

