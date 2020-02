Los siete colombianos están listos para enfrentar el CCB Championship 2020

Pese a superar el corte, el cierre de torneo en Panamá no fue el esperado por Marcelo Rozo, golfista bogotano que juega en el Korn Ferry Tour y quien fue el único que pudo disputar el fin de semana, pues Nicolás Echavarría no pudo demostrar lo mejor de su juego y no llegó a las dos últimas jornadas de competencia, en las que el estadounidense Davis Riley terminó quedándose con el título.

Finalizado el certamen, Echavarría y Rozo arribaron al país para disputar un torneo en el que no tuvieron suerte durante 2019, pues ninguno de los dos superó el corte, pese a que ambos arrancaron como favoritos, teniendo en cuenta que actuaban en condición de local. La llegada de ambos permitió completar el grupo de siete jugadores del país, que competirá desde el próximo jueves 6 de febrero en el Country Club de Bogotá Championship 2020.

Entre los siete jugadores se destaca especialmente Camilo Villegas, deportista insignia del país en la disciplina y el golfista colombiano más ganador en la historia del PGA Tour. Villegas, como se ha dicho, estará acompañado de David Vanegas, quien consiguió su cupo a través de la clasificación disputada en Estados Unidos; Santiago Rivas, quien consiguió su cupo por su buen nivel y quien representará a un patrocinador; Joaquín Cabrera, amateur que ganó la clasificación interna del club; Santiago Gómez, ganador de la clasificatoria del evento; y los mencionados Rozo y Echavarría, jugadores de la gira.

Las expectativas son grandes con este grupo de jugadores, pues cada uno de ellos tiene un altísimo nivel y sabe bien a qué se enfrenta. De igual manera, todos sueñan con una victoria que les permita conseguir su tarjeta completa para la gira, que, como bien lo dijo Camilo Villegas, es el camino más seguro hacia la máxima categoría del golf mundial, el PGA Tour.