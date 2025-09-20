Actualizado:
Sáb, 20/09/2025 - 19:36
Martín Ramírez y Mariana Beltrán, campeones del Nico Open 2025
El golfista colombiano Nicolás Echavarría acompañó el torneo.
Mariana Beltrán y Martín Ramírez se quedaron el título del Nico Open 2025 en las ramas femenina y masculina, respectivamente.
Beltrán y Ramírez se impusieron en la competencia de categoría juvenil que se llevó a cabo en el Club Campestre Llanogrande, lugar en el que tiene base Nicolás Echavarría, dos veces campeón del PGA Tour.
Mariana Beltrán se quedó con el título de las damas, gracias a la ventaja conseguida en las dos primeras jornadas de competencia. A la colombiana la siguió la boliviana Mara Dajer.
“La primera ronda fue realmente muy buena, creo que eso fue lo que más me dio la ventaja, pero igual tuve que lucharla los dos últimos días, sobre todo hoy, estuvo complicada la ronda, la sufrí, la presión jugó bastante pero igualmente pude sacarla adelante”, afirmó la santandereana Mariana Beltrán.
Por otro lado, en los hombres, Martín Ramírez lideró desde el primer día el torneo y tuvo como principal rival al boliviano Vicente Quiroga, con quien definió el título en un hoyo de desempate.
“Haber ganado fue el objetivo que se planteó en la semana, pero haberlo podido hacer en este campo, con Nico como anfitrión y con todas las personas del club, la sensación es increíble. Le pegué a la bola muy bien, poteé muy bien también, nunca me di por vencido, siempre con la cabeza alta y luchándola tiro a tiro”, sentenció el golfista bogotano, Martín Ramírez, tras su victoria.
Al término del certamen, Nicolás Echavarría se mostró contento por el nivel de los deportistas
“Estoy contento de la forma en la que terminó el torneo, creo que el clima del primer día complicó un poco las cosas, pero tuvimos grandes campeones, varias actividades para los socios del club y los jugadores que nos alegra haber compartido con ellos y eso me pone muy contento. Realmente es un sueño la forma en la que terminó el torneo”, dijo.
Ahora, Echavarría regresará a Estados Unidos para prepara la temporada de otoño en la PGA. Se espera que el colombiano defienda el título del ZOZO Championship en Japón y visitará México en la parte final del año.
Fuente
Antena 2