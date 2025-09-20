Martín Ramírez y Mariana Beltrán, campeones del Nico Open 2025

Mariana Beltrán se quedó con el título de las damas, gracias a la ventaja conseguida en las dos primeras jornadas de competencia. A la colombiana la siguió la boliviana Mara Dajer.

“La primera ronda fue realmente muy buena, creo que eso fue lo que más me dio la ventaja, pero igual tuve que lucharla los dos últimos días, sobre todo hoy, estuvo complicada la ronda, la sufrí, la presión jugó bastante pero igualmente pude sacarla adelante”, afirmó la santandereana Mariana Beltrán.

Por otro lado, en los hombres, Martín Ramírez lideró desde el primer día el torneo y tuvo como principal rival al boliviano Vicente Quiroga, con quien definió el título en un hoyo de desempate.

“Haber ganado fue el objetivo que se planteó en la semana, pero haberlo podido hacer en este campo, con Nico como anfitrión y con todas las personas del club, la sensación es increíble. Le pegué a la bola muy bien, poteé muy bien también, nunca me di por vencido, siempre con la cabeza alta y luchándola tiro a tiro”, sentenció el golfista bogotano, Martín Ramírez, tras su victoria.