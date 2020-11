Masters de Augusta: cómo y dónde ver el torneo ONLINE EN VIVO

A pocas horas del golpe inaugural del 84º Masters, los 92 jugadores invitados, después de las bajas por covid-19 del español Sergio García y el chileno Joaquín Niemann, y la retirada por lesión del argentino Ángel Cabrera, y con Tiger Woods como defensor del título, se mantiene una calma inusual en un Augusta National sin espectadores.

Masters de Augusta: hora, canal de TV y cómo verlo por Internet

El Masters de Augusta comienza este jueves 12 de noviembre y se puede ver por internet a través de ESPN Play. También por ESPN en la señal convencional para Latinoamérica. Es España transmite Movistar Golf.

Colombia: 9:00 am

España: 3:00 pm

Argentina: 11:00 am

México: 8:00 am

Al igual que otras muchas consecuencias de la pandemia, es la primera vez en la historia que se celebra un Masters en noviembre y sin la presencia de 'patrones', el término que se utiliza en Augusta para denominar respetuosamente a los espectadores.

En la tradicional conferencia de prensa previa al inicio de la competición, el presidente de Augusta National, Fred Ridley, no eludió las cuestiones que han marcado a Estados Unidos y el mundo durante 2020, como la gravedad de la pandemia y los problemas de inclusión racial y social.

Ridley anunció las iniciativas de desarrollo de la comunidad que rodea Augusta National “tendiendo puentes para salir de la pobreza”, aumentar el acceso a atención sanitaria y promover el cambio generacional y la movilidad económica.