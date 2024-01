Mateo Fuenmayor brilla en torneo internacional: El colombiano quedó en el tercer lugar

El colombiano Mateo Fuenmayor fue golfista más destacado del Latin America Amateur Championship 2024, evento que se llevó a cabo en Santa María Golf Club, un increíble campo ubicado en Panamá que vio un despliegue de talento de los mejores golfistas aficionados de la región.

Fuenmayor, con una ronda final de par cancha y un total de 277 golpes (-3), alcanzó el tercer lugar de un certamen en el que participaron 108 golfistas, representando a 28 países latinoamericanos y del Caribe, que coronó al mexicano Santiago de la Fuente en una emocionante ronda decisiva.

En total un grupo de ocho golfistas colombianos se hizo presente en Ciudad de Panamá para la disputa de este evento, con cinco de ellos superando el corte y dos dentro del top 5, lo que se traduce en un balance positivo para la delegación colombiana, que sigue sin conseguir levantar el trofeo de un evento que alcanzó su novena edición y que, en 2025, volverá a Argentina, donde se festejarán los 10 año de la competencia.

“Jugué bien y tuve posibilidad de meterme entre los dos primeros lugares, sin embargo, ellos jugaron muy bien y no me dieron demasiadas posibilidades de conseguir un mejor lugar. Sin embargo, me voy muy contento, es muy emocionante representar al país y después de un mal Abierto Sudamericano, me voy contento con lo que hice esta semana”, concluyó Fuenmayor, que con este tercer lugar tiene un lugar garantizado en la próxima edición.

El otro colombiano que se destacó fue Carlos Ardila, quien finalizó con su única ronda bajo par de la competencia y esto fue suficiente para alcanzar un top 5 que también le abre las puertas de la próxima edición, objetivo con el que arrancó el último día, pues sabía que estaba cerca.

“Me volví a sentir un niño de 18 años jugando este torneo, sin embargo, mi cabeza está mucho más enfocada. Desde el año pasado vengo trabajando en lo que sería este evento y es el mejor resultado que he conseguido, así que me siento muy contento con lo que hice”, aseguró el nacido en Cúcuta.

Vale la pena destacar que tras su victoria, el mexicano De la Fuente consiguió invitación al Masters de Augusta, The Players y PGA Championship, tres de los cuatro majors del golf, en los que solo tienen lugar los mejores de la disciplina.