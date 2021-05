Mickelson es el líder provisional del Campeonato de la PGA

A sus 50 años, el golfista estadounidense Phil Mickelson protagonizó este viernes una espectacular segunda ronda del Campeonato de la PGA con la que tomó el liderato provisional del torneo, segundo Grand Slam de la temporada.

El californiano firmó una tarjeta de 69 golpes, tres bajo par, con seis birdies y tres bogeys que le dan un acumulado de 139 golpes en las dos primeras jornadas, cinco bajo par.

"Si me lo hubieran dicho el domingo por la noche lo hubiera disfrutado mucho, pero ahora hay mucho trabajo por hacer", afirmó. "No sé si aguantará hoy (el liderato) pero es llegar al fin de semana con una oportunidad y me estoy divirtiendo mucho".

Mickelson, ganador de cinco torneos de Grand Slam, se situaba con un golpe de ventaja sobre el sudafricano Branden Grace, a quien le faltaba un hoyo para terminar su recorrido en Kiawah Island (Carolina del Sur).

En caso de victoria el domingo, Mickelson se convertiría en el primer jugador en ganar un 'Major' con al menos 50 años. Hasta ahora el vencedor más veterano es el estadounidense Julius Boros, que alzó el Campeonato de la PGA en 1968 con 48 años y 4 meses.

El último golfista de al menos 50 años en estar entre los cinco primeros clasificados de un Grand Slam tras 36 hoyos es el también estadounidense Fred Couples en el Masters de Augusta de 2013.

"Es realmente divertido hacer un putt en el último hoyo", dijo Mickelson sobre la ovación de los aficionados en el hoyo 18. "Tener una ronda como esta y el apoyo aquí ha sido realmente especial".

Por su parte el español Jon Rahm sigue padeciendo, como muchos otros candidatos, las condiciones ventosas en el Ocean Course, frente a la costa atlántica.

El número tres mundial, que firmó una ronda de par el jueves (72 golpes), sumaba en la segunda jornada tres bogeys, un doble bogey y dos birdies que le hacían caer hasta el 69º puesto.