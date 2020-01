Muñoz no pasó el corte y Tiger cayó algunos puestos en el Farmers Insurance Open

Tras dos jornadas complicadas en las que no pudo bajar el par del campo, el bogotano Juan Sebastián Muñoz (+7) no superó el corte del Farmers Insurance Open. Muñoz, quien había firmado una ronda de +2 durante el primer día, en el que jugó en el 'Campo Norte', no logró revertir su situación durante el viernes y con un +5 en el 'Campo Sur', quedó sin posibilidades de pelear por el título durante el fin de semana.

Del amplio grupo de golfistas latinoamericanos, que era compuesto por siete jugadores, solo dos lograron superar el corte: el chileno, Joaquín Niemann (-3) y el venezolano Jhonattan Vegas (-7), quien se ha robado todas las miradas tras una ronda de cuatro golpes bajo par que le permitió ubicarse en la tercera ubicación del tablero general, donde empata con el danés Sebastian Cappelen y los estadounidenses J.B. Holmes y Matthew NeSmith.

De otro lado, Tiger Woods (-4) no pudo mantener el ritmo y aunque finalizó el día con un golpe bajo par, un doble 'bogey' en el hoyo uno y dos 'bogeys' más en su segunda vuelta, impidieron que se mantuviera entre los diez mejores del certamen, quedando a seiss golpes de los actuales líderes, sus compatriotas Ryan Palmer y Brandt Snedeker, ambos con diez golpes bajo el par y quienes se ponen como firmes candidatos al título.

Como hecho destacado de la jornada, vale la pena señalar que Ryan Palmer firmó la mejor ronda en lo corrido de la temporada, tras recorrer los 18 hoyos sin errores y concluir con 62 golpes para treparse a la punta tras una primera ronda en la que había concluido con par cancha su participación.