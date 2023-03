Nico Echavarría no pasó el corte en The Players; mal viernes le jugó en contra

El mal tiempo obligó este viernes a aplazar el cierre de la segunda jornada del torneo The Players cuando el sudafricano Christiaan Bezuidenhout y el canadiense Adam Svensson lideraban la clasificación con un acumulado de ocho bajo par.

El juego fue suspendido a las 4.27 horas del Este de Estados Unidos y la PGA informó diez minutos después de que no se volvería a competir antes de este sábado.

En cuanto a Nicolás Echavarría, el colombiano apenas pudo disputar los nueve primeros hoyos de la jornada. Completó 42 golpes y terminó con más +6, producto de bogeys en los hoyos 1, 3, 5, 6 y 4.



Bezuidenhout llevaba un -4 tras catorce hoyos, al igual que Svensson, tras once, en una jornada que se abrió con la retirada del español Jon Rahm, número uno del mundo, por un problema de salud.



El español había comenzado su torneo con un -1 el jueves y defendía la primera plaza en el ránking alcanzada en un extraordinario arranque de campaña en el que triunfó en el Sentry Tournament of Champions, The American Express y Genesis Invitational.



El fin de semana en el TPC Sawgrass de Ponte Vedra Beach, Florida (EE.UU.) será particularmente intenso, pues todavía queda por disputar cerca de mitad segunda ronda, además de la tercera y la cuarta.

El mal tiempo impidió terminar su ronda a estrellas como Scottie Scheffler (llevaba un -1 hoy, -5 acumulado) o Collin Morikawa (uno sobre par, -6 acumulado)