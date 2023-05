Nico Open 2023: La colombiana María José Marín ganó la primera edición

Con triunfos de la colombiana María José Marín (-15), en la categoría femenina, y del paraguayo Erich Fortlage (-8), en la categoría masculina, concluyó este domingo 27 de mayo la primera edición del Nico Open presentado por Wesport, evento de las International Pathway Series de la AJGA, gira junior más representativa de Estados Unidos, que por primera vez disputó un evento en Suramérica.

Vea también: Fin del sueño de Nicolás Echavarría en el PGA Championship: El colombiano no superó el corte

La jornada decisiva, que estuvo acompañada por un excelente clima y un campo en perfectas condiciones, coronó a dos de los principales candidatos: Marín, que llegaba como la jugadora participante mejor ranqueada en el Ranking Mundial Aficionado y Fortlage, que arribó a Colombia como el campeón sudamericano juvenil.

“Fue un día increíble, arranqué muy bien por la primera vuelta y eso me dio tranquilidad para enfrentar lo que restaba de la competencia. Sabía que tenía una ventaja, pero enfrenté el campo de la misma manera en la que lo había hecho durante los últimos días y eso me permitió conseguir una buena ventaja para cerrar el torneo”, aseguró Marín luego de su triunfo. Entretanto, Fortlage remarcó la consistencia que tuvo durante los tres días de competencia: “Fueron tres días muy buenos, pegué bien, me adapté a las condiciones del campo y encontré un buen juego en la última ronda para cerrar de buena manera este torneo que es muy importante que haya llegado a Suramérica. Estoy muy contento con este resultado”.

El segundo lugar en la categoría femenina fue para también colombiana, Ana Sofía Murcia (-4), quien tuvo una muy buena ronda durante el viernes, pero no logró repetir su juego el día decisivo. Sin embargo, la jugadora que en agosto partirá hacia Michigan State University, demostró que su juego está pasando por un buen momento.

Por su parte, Juan Carlos Velázquez (E) firmó una buena ronda de sábado y con una tarjeta de 70 golpes se convirtió en el único colombiano en concluir el evento en par cancha, quedando lejos de Fortlage, pero sumando un buen resultado para lo que

viene en su golf y en su palmarés, en el que sigue sumando éxitos.

“La verdad que esta fue una experiencia increíble, muchos niños, la gente estuvo muy feliz y creo que se logró el objetivo, seguir haciendo crecer el golf en la región permitiendo que la AJGA llegue a Suramérica. Este fue un evento que trabajamos durante mucho tiempo con mi hermano (Andrés Echavarría) y verlo hecho realidad, gracias al esfuerzo de los patrocinadores, de Wesport y de toda la operación, fue algo que nunca imaginé y con lo que siempre soñé”, concluyó Nicolás. Por su parte, Andrés Echavarría, director del torneo, completó: “La verdad que no imaginé que todo saliera tan bien, esta fue la primera edición y, pese a que tenemos cosas para seguir mejorando, creo que todo se manejó de la mejor manera”.

Le puede interesar: Nicolás Echavarría lucha por un lugar en las rondas finales del PGA Championship

Finalmente, Santiago de Wesport, cerró: “Venir a Colombia con la AJGA es realmente un primer paso para que el golf siga creciendo en la región, esperamos replicar esta experiencia en futuros años y en otros países”.