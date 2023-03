Nicolás Echavarría alista su próximo reto: jugará el Puerto Rico Open

Nicolás Echavarría disputará el Puerto Rico Open. El torneo de la máxima gira del golf mundial, que se juega en la conocida ‘Isla del Encanto’, contará con un field plagado de nombres importantes, pese a que en el norte del continente se estará realizando, de manera paralela, el Arnold Palmer Invitational, también regido por la mencionada PGA.

Echavarría, en diez eventos disputados suma dos cortes superados y un top 15 conseguido a inicios de 2023 en Hawái. Además, ha venido sumando cada vez más rondas, lo que le hace sentirse con confianza, pese a que no ha podido reflejar su mejor juego en las instancias decisivas, hecho que le ha significado no meterse a la disputa de títulos.

En esa línea, Echavarría sabe que hay semanas de altos y bajos, pero que tiene oportunidades para mostrar ese golf que lo llevó al PGA: “la semana pasada no fue la mejor, me encontré con un campo que me puso en problemas y erré en algunos golpes clave que hubieran podido cambiar la historia. Esta es una nueva semana, estoy trabajando para demostrar mi juego y volver a pelear arriba”, afirmó.

Entretanto, el otro colombiano en competencia es Camilo Villegas, quien tampoco tuvo su mejor semana en el PGA National, donde se jugó el Honda Classic y luego de la primera ronda quedó relegado en el tablero de posiciones; sin embargo, Camilo sigue luchando por recuperar ese nivel que se tradujo en cuatro títulos del golf internacional.

El grupo de Nicolás para las dos primeras rondas de la competencia estará compuesto por Harry Higgs y Noah Goodwin, saliendo el jueves 2 de marzo a las 7:27 a. m. y el viernes a las 11:57 a. m. (hora colombiana).

Actualmente Echavarría se encuentra en el puesto 144 de la Fedex Cup y su objetivo es regresar a los 125 mejores para tener oportunidad de ingresar a más eventos y pelear jugando la mayor cantidad de rondas posibles.