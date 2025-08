Nicolás Echavarría cerca de hacer historia: pelea título en el Wyndham Championship

Nicolás Echavarría peleará título este domingo

El colombiano Nico Echavarría fue segundo con 195 golpes tras firmar 64, con el campeón defensor Aaron Rai, de Inglaterra, y los estadounidenses Mac Meissner y Chris Kirk compartiendo el tercer puesto con 198.

Este torneo evoca memorias especiales para el golf colombiano, ya que fue en este escenario donde Camilo Villegas alcanzó una de sus cinco consagraciones en el PGA Tour, la élite del golf mundial.

En esta edición, Nicolás Echavarría tuvo una destacada actuación al firmar una tarjeta con siete birdies y apenas un bogey, resultado que lo ubicó en la segunda posición del tablero general al término de la jornada. Con este desempeño, el antioqueño quedó a cinco golpes del líder solitario, el estadounidense Cameron Young, quien concluyó su ronda con 66 golpes y un acumulado de -20.

“Ha sido una gran semana, no solo en lo golfístico sino también en lo personal junto a mi equipo. Vengo jugando bien, no le he pegado increíble al driver, pero me he mantenido la mayoría del tiempo en el ‘fairway’ y el putt fue la estrella del día”, afirmó Echavarría sobre esta tercera jornada de competencia.