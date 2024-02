Nicolás Echavarría de debut: espera reafirmar el buen momento en el Phoenix Open

Quedan pocas horas para que el golfista antioqueño de 29 años, Nicolás Echavarría vuelva al ruedo en una competencia en Estados Unidos. El inicio de 2024 para Nicolás ha sido positivo en donde ha logrado participar en tres torneos, a falta de un cuarto que será el WM Phoenix Open.

El año recibió a Nicolás Echavarría con The Sentry en el que quedó en la casilla número 25, mientras que su compatriota, Camilo Villegas ocupó la posición 50. Luego, en el Sony Open de Hawái, quedó 66, panorama similar en The American Express como el 65 de la competencia. Sin embargo, la cosa no fue la mejor en el Farmers Insurance Open, torneo del PGA Tour, pues se quedó sin cupo.

Ahora, el próximo reto de Nicolás Echavarría será ajustar lo hecho en los primeros meses del 2024, y confirmar el buen momento en un torneo que será novedoso para él. Se trata del WM Phoenix Open, justamente en Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Esta competencia es una de las más importantes del PGA Tour y que acoge a varios espectadores a lo largo de los tres días que se desarrolla.

Desde el jueves 8 al domingo 11 de febrero, Nicolás Echavarría y Camilo Villegas estarán disputando el torneo, uno, esperando seguir por la buena senda, y el otro, regresar a la actividad, dado que no tuvo mucho protagonismo en los anteriores certámenes que marcaron el inicio del 2024 en el golf.

Previo al Phoenix Open, Nicolás Echavarría afirmó, “el ambiente es increíble, llego en un buen momento y la verdad que no imaginaba que fuera tan impresionante. Vengo pegándole bien a la bola, y, pese a que no superé el corte en el último evento que jugué, la forma en la que vengo jugando este año me tiene tranquilo pues considero que los resultados del trabajo se están viendo”.

El debut de Nicolás Echavarría será a las 10:26 de la mañana. En ese mismo horario, tendrá que lidiar en las dos primeras rondas de la competencia contra Sahith Theegala, Tom Hoge, Adam Svensson, Lucas Glover y Brendon Todd. La bolsa es de 8,8 millones de dólares.