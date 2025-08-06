Actualizado:
Mié, 06/08/2025 - 20:05
Nicolás Echavarría debuta en los Playoffs de la FedEx Cup
El colombiano buscará la clasificación a la segunda ronda de los playoffs.
El golfista colombiano Nicolás Echavarría está listo para afrontar un nuevo desafío en su carrera deportiva cuando debute en los Playoffs de la Fedex Cup.
Echavarría se ganó este privilegio al ocupar el puesto 62 en el ranking del PGA Tour, teniendo en cuenta que solo los 70 mejores del año acceden al certamen.
El colombiano se preparó en los últimos días junto a Hernán Rey, con el objetivo de mantener buenas sensaciones, las cuales lo pusieron como uno de los más destacados en las tres primeras rondas del Wyndham Championship.
“Lo del Wyndham ya quedó atrás, fue una buena semana en términos generales y el objetivo ahora está en lograr llegar al BMW Championship y continuar el camino hacia East Lake (Tour Championship), último evento de la temporada y el certamen al que solo entran los 30 mejores jugadores del año”, aseguró Echavarría.
Así se jugarán los Playoffs de la FedEx Cup
En los Playoffs de la FedEx Cup lo golfistas participantes no tendrán que superar un corte, por lo que todos disputarán las cuatro rondas del certamen con el objetivo de lograr la mejor ubicación posible para asegurar un boleto en el siguiente evento de la temporada,
Para clasificar, Nicolás Echavarría deberá terminar, por lo menos, en el puesto 18.
La primera ronda para el colombiano comenzará este jueves a partir de las 9:55 de la mañana, horario de Colombia y compartirá escenario con Patrick Rodgers.
El viernes, Echavarría iniciará su participación desde las 12:55 del medio día.
Fuente
Antena 2