Nicolás Echavarría debuta en los Playoffs de la FedEx Cup

Así se jugarán los Playoffs de la FedEx Cup

En los Playoffs de la FedEx Cup lo golfistas participantes no tendrán que superar un corte, por lo que todos disputarán las cuatro rondas del certamen con el objetivo de lograr la mejor ubicación posible para asegurar un boleto en el siguiente evento de la temporada,

Para clasificar, Nicolás Echavarría deberá terminar, por lo menos, en el puesto 18.

La primera ronda para el colombiano comenzará este jueves a partir de las 9:55 de la mañana, horario de Colombia y compartirá escenario con Patrick Rodgers.

El viernes, Echavarría iniciará su participación desde las 12:55 del medio día.