Nicolás Echavarría firmó top 10 en el Rocket Classic y se acerca a The Open

Nicolás Echavarría suma resultados importantes en el PGA Tour 2025

Durante la presente temporada del PGA Tour, el golfista antioqueño ha participado en 16 torneos, superando el corte en 11 oportunidades. Además, ha conseguido tres top 25 y ha tenido presencia en los tres majors disputados hasta el momento en 2025.

Este rendimiento lo posiciona de manera favorable en la carrera hacia el The Open Championship, último grande del año, que se celebrará en el Reino Unido. Sería la primera vez que Echavarría disputa este torneo, completando así el ciclo de participación en los cuatro majors del golf mundial.

Nicolás Echavarría apunta al top 50 y a los playoffs de la FedEx Cup

Al término de su participación en Detroit, el golfista colombiano valoró los avances logrados. “Esta semana fueron muchos avances en mi golf, encontré algunas cosas con mi coach y seguí por esa línea. Creo que es de las rondas en las que mejor le he pegado a la bola en mucho tiempo. Lastimosamente no pude meter los putts”, declaró.

Echavarría también destacó sus metas para el resto del año: “El objetivo principal de este año es entrar en el top 50. El top 70 también es importante para ingresar a los playoffs de la FedEx Cup, pero con esto me parece que me garanticé el cupo a The Open. Lo más importante es lo que vengo haciendo y creo que lo hice bien esta semana”.