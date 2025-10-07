Nicolás Echavarría jugará en Japón: fechas y horarios de salida

El golfista colombiano Nicolás Echavarría vuelve a territorio japonés con el objetivo de defender el título que consiguió en 2024, cuando se coronó campeón del Zozo Championship. Esta vez, competirá en el Baycurrent Classic, torneo que reemplaza al Zozo en el calendario del PGA Tour y que marca su segunda aparición en la llamada Temporada de Otoño.

Echavarría, quien atraviesa un gran momento profesional, busca afianzarse entre los 60 mejores del ranking mundial antes de que concluya la temporada 2025. Para ello, espera repetir la actuación brillante que protagonizó el año anterior en Chiba, donde firmó una semana inolvidable para el golf colombiano.

“Venir a Japón y disfrutar de su cultura y hospitalidad siempre será especial, mucho más después de lo que viví en 2024, cuando tuve un nivel de golf espectacular”, expresó Echavarría antes del inicio del certamen.

El antioqueño añadió que aprovechó su paso por Colombia, donde participó en el Nico Open, para ajustar detalles técnicos junto a su entrenador Hernán Rey. “Trabajamos en algunos movimientos del swing para recuperar sensaciones y llegar en gran forma a esta competencia”, explicó.