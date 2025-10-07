Actualizado:
Mar, 07/10/2025 - 19:03
Nicolás Echavarría jugará en Japón: fechas y horarios de salida
El golfista antioqueño tiene el objetivo de revalidar el título en suelo asiático.
El golfista colombiano Nicolás Echavarría vuelve a territorio japonés con el objetivo de defender el título que consiguió en 2024, cuando se coronó campeón del Zozo Championship. Esta vez, competirá en el Baycurrent Classic, torneo que reemplaza al Zozo en el calendario del PGA Tour y que marca su segunda aparición en la llamada Temporada de Otoño.
Echavarría, quien atraviesa un gran momento profesional, busca afianzarse entre los 60 mejores del ranking mundial antes de que concluya la temporada 2025. Para ello, espera repetir la actuación brillante que protagonizó el año anterior en Chiba, donde firmó una semana inolvidable para el golf colombiano.
“Venir a Japón y disfrutar de su cultura y hospitalidad siempre será especial, mucho más después de lo que viví en 2024, cuando tuve un nivel de golf espectacular”, expresó Echavarría antes del inicio del certamen.
El antioqueño añadió que aprovechó su paso por Colombia, donde participó en el Nico Open, para ajustar detalles técnicos junto a su entrenador Hernán Rey. “Trabajamos en algunos movimientos del swing para recuperar sensaciones y llegar en gran forma a esta competencia”, explicó.
El Yokohama Country Club será el escenario del torneo, un campo nuevo para la mayoría de los jugadores y que entregará una bolsa de ocho millones de dólares. Este mismo escenario fue testigo, años atrás, del título número 82 de Tiger Woods en el PGA Tour, lo que le da un valor histórico adicional al evento.
Además de Echavarría, el otro colombiano en competencia será Camilo Villegas, quien busca sumar puntos cruciales para conservar su tarjeta en la gira más prestigiosa del golf mundial. La buena noticia para él es que este torneo no tendrá corte, lo que le permitirá disputar las cuatro rondas completas.
Los horarios de salida (hora Colombia) serán: Nicolás Echavarría, junto a Min Woo Lee y Adam Scott, el miércoles a las 8:24 p.m. y el jueves a las 7:07 p.m.; mientras que Camilo Villegas compartirá grupo con Andrew Putnam y Christiaan Bezuindehout, saliendo a las 8:46 p.m. y 7:29 p.m., respectivamente.
