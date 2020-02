Nicolás Echavarría se siente confiado para la ronda final del CCB Championship

Tras superar el corte con lo justo, Nicolás Echavarría aprovechó la mayoría de oportunidades que tuvo a lo largo del día y firmó una buena ronda de cara al domingo, donde buscará seguir ascendiendo posiciones en el tablero general y meterse entre los 20 mejores del Country Club de Bogotá Championship, algo que le permitiría sumar puntos importantes en su deseo de estar entre los 25 mejores jugadores de la temporada.

Echavarría terminó su ronda con 'birdie' y aseguró a Antena 2 que se sintió feliz por la forma en la que jugó: "Fue un día bueno, empecé desde el hoyo uno con un acierto y me sentí cómodo, no había tanto viento y creo que jugué bien. El hoyo 14 fue mi único error, pero me voy contento con el resultado obtenido porque creo que voy a subir algunas posiciones y a eso mismo apunto el domingo".

Sobre lo que le faltó, se refirió a su putter, pues no tuvo suerte sobre el 'green': "Creo que no metí los 'putts' que tenía que meter en la ronda para animarme más. El 'birdie' que pude haber metido en el hoyo ocho me hubiera ayudado mucho, pero si sigo así, creo que voy a hacer una buena ronda, así que lo que tengo que hacer es aprovechar esos momentos en los que las cosas se me dan tal como lo espero".

Y para concluir, habló del balance general del torneo, al que llegó pues tiene estatus completo del Korn Ferry Tour y en el que por primera vez supera el corte: "Creo que es un balance muy positivo. Alcancé a estar tres golpes arriba durante el primer día y ya, este sábado, estoy seis menos, lo cual hace de este un balance muy favorable y que espero que siga mejorando durante el último día de competencia".