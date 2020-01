Aunque José Vega fue quien llegó con mayores posibilidades de llevarse el título, el colombiano no tuvo una buena última ronda y perdió tanto el liderato como el segundo lugar del Latin America Amateur Championship 2020, luego de concluir sus 18 hoyos del domingo con 74 golpes y no poder finalizar de la mejor manera un evento en el que fue líder desde el viernes, jugando muy bien y aprovechando cada posibilidad que se dejaba.

Lo de este domingo no fue bueno para ninguno de los jugadores colombianos, pues Iván Camilo Ramírez también tuvo una ronda sobre par y luego de haber sido líder durante la primera jornada, concluyó ubicado en la cuarta casilla, un lugar que no es malo teniendo en cuenta el exigente torneo, pero que seguro no era lo que buscaba para este, que podría constituirse como su último torneo amateur, antes de dar el salto al profesionalismo.

A diferencia de los colombianos, el argentino, Abel Gallegos, tuvo un grandísimo día, supo tener paciencia mientras llegaron los 'birdies' y con una magnífica ronda de -4, después de arrancar desde atrás, se llevó un torneo que le otorgó su boleto al Masters de Augusta, al Open Británico y que lo sitúa como el primer argentino en llevarse el trofeo a casa, siendo uno de los jugadores con más proyección en la región, quien a sus 17 años seguirá sumando grandes experiencias.

Los dos restantes colombianos que superaron el corte, Juan Francisco Mejía y Daniel Faccini, concluyeron con rondas de +4 y +3 respectivamente, ubicándose en las posiciones 41 y 46 del torneo.

De esta forma, Colombia cierra otra participación en el LAAC y sigue sin conseguir el título, una victoria que esta vez estuvo muy cerca, pero que una mala jornada no permitió que los jugadores del país trajeran a casa. Sin embargo, el nivel de juego fue bastante favorable y está claro que el golf del país va por el camino correcto.