Ocho colombianos participarán en la séptima edición del LAAC de Golf

Los santandereanos Iván Camilo Ramírez y Juan Camilo Vesga, los antioqueños José Mario Vega y Simón Correa y los bogotanos Santiago Chamorro, Juan Francisco Mejía, Santiago Bustamante y Daniel Faccini son los colombianos confirmados en la séptima edición del Latin American Amateur Championship, el ‘Major’ amateur del golf latinoamericano, que se jugará en el campo de El Camaleón en Mayakoba, México, a mediados de enero.

En la competencia, que tiene como objetivo el desarrollo del golf amateur en toda la región, y en forma específica en América del Sur, Central, México y el Caribe, nuestro país nuevamente se constituye en una de las naciones con la mayor cantidad de exentos para la competencia, detrás de México (país sede con diez invitados) y al lado de Argentina y Chile (ambos también con ocho jugadores).

En el listado nacional se destaca nuevamente la presencia de Ramírez, jugador que ha estado en las anteriores seis ediciones del certamen y que arriba como el mejor de los nuestros de acuerdo al World Amateur Golf Ranking (WAGR) a esta semana. Ramírez finalizó su paso por el golf universitario estadounidense con Texas Tech, intentando clasificar sin éxito por el momento al Korn Ferry Tour por la vía de las eliminatorias iniciales del Q-School.

Otro que llega con un buen antecedente es Vesga, el cual jugará por segundo año consecutivo en esta competencia con el antecedente de haber superado el corte a inicios de este año en República Dominicana. El jugador también de Bucaramanga, tuvo un buen cierre en Casa de Campo con una ronda elevada el tercer día que lo sacó de carrera.

Faccini, por su lado, vuelve luego de tres ediciones a este LAAC tras haber fallado el corte en el Club de Golf de Panamá en 2016. Ahora, como parte fundamental del elenco de la Barry University en el golf estadounidense, Daniel llega como un jugador con mayor madurez y nivel de juego dispuesto a buscar su revancha.

Correa, Vega y Mejía, a su turno, serán los debutantes en esta ocasión para nuestro país, los tres con importantes resultados a nivel nacional y con la expectativa por lograr una buena presentación. Mejía, por ejemplo, pasó ya por el golf universitario estadounidense con el elenco de la Southeastern University en La Florida, logrando en 2018 el título del Nacional de Mayores, entre otros logros.

Cada año, el campeón del LAAC recibe una invitación para competir en el Masters de Augusta. Además, el ganador y el jugador o jugadores que terminen en el segundo lugar, ingresan en forma directa a las fases finales de clasificación para ingresar a The Open y al U.S. Open Championship. Por último, el campeón recibe exenciones completas para disputar The Amateur, el U.S. Amateur Championship y todo otro campeonato amateur de la USGA para el cual sea elegible.