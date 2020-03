PGA Tour cancela The Players y decreta parón de campeonatos

Ante la pandemia del coronavirus, el circuito estadounidense de golf PGA Tour anunció el jueves la suspensión del The Players Championship tras su primera jornada y decretó un parón de torneos durante las próximas semanas que llegará como mínimo hasta la antesala del Másters de Augusta.

El The Players Championship había arrancado este jueves en Ponte Vedra Beach, Florida, con una primera ronda que se llegó a celebrar con espectadores. En medio de la jornada, la organización anunció a los aficionados que el resto de rondas serían a puerta cerrada pero por la tarde fue más allá y optó por la cancelación.

"Hicimos todo lo que pudimos para crear un ambiente seguro para nuestros jugadores y poder continuar con el evento durante el fin de semana (...) pero en este punto, y con la situación evolucionando rápidamente, lo correcto para nuestros jugadores y aficionados es hacer una pausa", argumentó el PGA Tour en un comunicado.

El circuito dijo que la cancelación afecta a "todos los eventos del PGA Tour en las próximas semanas hasta el Valero Texas Open" (San Antonio), que debía concluir el 5 de abril, en vísperas de la primera ronda del Masters de Augusta, el primer torneo grande de la temporada.

En ese periodo también estaban programados otros dos torneos, el Valspar Championship (Palm Harbor, Florida) y el WGC Match-Play (Austin, Texas).

Tiger Woods no competía en el The Players Championship para seguir tratándose de unos problemas de espalda y estar listo para revalidar el título en Augusta.

El anuncio del PGA Tour está en sintonía con los de prácticamente todas las ligas y competiciones deportivas de Estados Unidos, que este jueves siguieron el ejemplo de la NBA y suspendieron temporalmente sus competencias para no poner en riesgo a sus jugadores ni favorecer la expansión del virus entre el público.

En este contexto, el golfista taiwanés C.T. Pan (número 97 del ránking mundial) prefirió retirarse del The Player Championship antes incluso de comenzar.

"Elegí retirarme porque mi mujer y yo queremos protegernos del riesgo de exposición al coronavirus", dijo el golfista en un breve comunicado subido a Twitter.

"Nuestro estilo de vida es como un circo, viajando de un lugar a otro. Creemos que es el momento de tener cuidado y no jugar esta semana", agregó.

El japonés Hideki Matsuyama concluyó la primera ronda del torneo en cabeza con una tarjeta de 63 golpes, a dos de distancia del estadounidense Harris English, el sudafricano Christiaan Bezuidenhout y el surcoreano Kim Si-woo.

