¿Quién es Nicolás Echavarría y por qué es tan importante su victoria en el Puerto Rico Open?

El golf en Colombia volvió a tomar protagonismo por cuenta de Nicolás Echaverría. El antioqueño logró una gran presentación en el Abierto de Puerto Rico, donde se impuso al terminar con un registro de -21 al cabo de 68 impactos en la cuarta y definitiva ronda.

De esta manera, 'Nico' Echavarría se convirtió en el tercer golfista del país en ganar un torneo PGA Tour tras Camilo Villegas y Juan Sebastián Muñoz. En esta oportunidad, se impuso a los estadounidenses Akshay Bhatia y Nate Lashley.

El antioqueño, nacido en Medellín el 4 de agosto de 1994, estuvo ligado al golf desde que era pequeño, ya que su padre Emilio y su hermano Andrés competían los fines de semana en diferentes torneos.

En su carrera como golfista, compartió una buena amistad con los hermanos Camilo y Manuel Villegas. Asimismo, ambos le han brindado consejos para que pueda competir de gran manera en el golf.

En 2016, Echavarría se graduó en Relaciones Internacionales de la Universidad de Arkansas (Estados Unidos) y al año siguiente comenzó su trayectoria profesional en el golf, donde logró sus primeros triunfos en el PGA Latinoamérica.

En 2023, el antioqueño participó como novato en el Puerto Rico Open, un torneo alterno al PGA Tour, donde se convirtió en el ganador. Esto le permite ganar varios puestos en la FedEx Cup (llegando al puesto 44) y la posibilidad de competir en los torneos élite del PGA Tour.

Asimismo, el triunfo en 'La Isla del Encanto' le asegura un premio de 684.000 dólares, lo que, de paso, le permite el ingreso a torneos como The Players Championship, PGA Championship y The Sentry Tournament of Champions en 2024. Por ejemplo, en el primero tendrá la oportunidad de ganar un premio de 25 millones de dólares.

Por último, Echavarría aseguró tarjeta tras su triunfo en el Abierto de Puerto Rico, lo que le brinda una exención de dos años en el PGA Tour.

