Schauffele lidera el primer torneo del año en el PGA Tour

Tras otra ronda de golf en Hawái, Xander Schaufffele se mantiene como líder del Sentry Tournament of Champions, primer evento del año en el PGA Tour que se disputa en Maui y en donde se reúnen los campeones de todos los eventos de 2019, entre los que se incluyen a los latinoamericanos Joaquín Niemann y Juan Sebastián Muñoz, golfista colombiano que se quedó con el título del Sanderson Farms Championship, en el inicio de la temporada 2019/20.

Precisamente es el chileno uno de los jugadores que más se ha destacado, luego de una magnífica primera ronda y una segunda jornada de un golpe bajo par, para un total de -8. El golfista austral, que se coronó en el Military at The Greenbrier, descendió al segundo lugar de la clasificación general, pues no pudo mantenerse por debajo de los 70 golpes y cedió el primer lugar al estadounidense Schauffele quien firmó una ronda de 68 golpes.

Por su parte el colombiano Juan Sebastián Muñoz no tuvo un buen día y con una ronda de dos golpes sobre el par de la cancha, descendió hasta el puesto 26 del tablero de posiciones, cediendo diez lugares en la clasificación y quedando lejos de los líderes con un total de +1. Vale la pena recordar que en los últimos días se confirmó la presencia del bogotano en el Country Club de Bogotá Championship, evento del Korn Ferry Tour que se disputará durante la segunda semana de febrero en la capital colombiana.

Volviendo a las acciones ocurridas en Hawái, el segundo lugar que tiene Niemann es compartido con el estadounidense Patrick Reed, quien firmó la mejor ronda del día con un total de 66 golpes y dio otra muestra de toda su calidad cuando de jugar se trata. El polémico jugador terminó su año, al igual que Niemann, participando en la Presidents Cup, evento que a la postre terminó en manos del equipo estadounidense, capitaneado por Tiger Woods.