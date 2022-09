Sebastián Muñoz debutará este viernes en la Presidents Cup: horario, pareja, rivales y modalidad

El golfista colombiano Juan Sebastián Muñoz hará este viernes 23 de septiembre su gran debut en la Copa Presidente (Presidents Cup) de golf al hacer pareja con el surcoreano Sungjae Im en el equipo internacional.

Muñoz, quien no fue designado para la jornada inaugural del jueves 22 de septiembre, enfrentará, junto a Sungjae Im a la dupla estadounidense conformada por Scottie Scheffler y Sam Burns.

El colombiano jugará en el formato 'Four Ball', en el cual cada jugador de una pareja juega su respectiva bola se puntúa en cada hoyo el resultado más bajo hecho por la dupla. El ganador se cada hoyo será la pareja con mejor resultado.

La participación de Muñoz y Sungjae Im frente a Scottie Scheffler y Sam Burns está prevista para iniciar a las 10:50 de la mañana, hora colombiana.

Programa de este viernes en la Presidentd Cup

Adam Scott/Cam David Vs. Jordan Spieth/justin Thomas

Sungjae Im/Sebastián Muñoz Vs. Scottie Scheffler/Sam Burns

Mito Pereira/Christiaan Bezuidenhout Vs. Kevin Kisner/Cameron Young

Hideki Matsuyama/Tom Kim Vs. Patrick Cantlay/Xander Schauffele

Corey Conners/Taylor Pendrith Vs. Billy Horschel/Max Homa

Estados Unidos lidera la clasificación general

Después de la primera jornada disputada el jueves 22 de septiembre, el equipo de Estados Unidos lidera la Copa Presidente con marcador de 4-1 luego de las actividades que se realizaron en la modalidad de 'foursome'.