"Sentí que perdí parte de mi identidad al jugar golf": Juan Sebastián Muñoz

Juan Sebastián Muñoz, golfista colombiano que terminó octavo en los playoffs de la FedEx Cup, habló en Cero Estrés Cero Fútbol de Antena 2 sobre cómo fue retomar la temporada tras la cuarentena y cómo remató el año en la máxima categoría.

Volver al golf competitivo

“Fue diferente, venía jugando muy bien. Pero por toda esta situación, todo el mundo se fue para la casa. Yo me fui para Colombia, estuve dos meses, dejé de jugar y cuando volví no me sentía igual. Le estaba pegando a la bola muy bien, pero mentalmente no estaba ahí. Como que perdí parte de mi identidad al jugar golf. Me tomó dos meses retomar esa confianza y retomar ese algo especial. Menos mal lo encontré terminando la temporada”.

El remate de temporada

“Yo no venía muy bien después de que reanudamos la temporada en junio. Entonces, la meta era intentar ganar alguno de estos torneos. No lo logré, pero estuve cerca. Quedé de 18, octavo y octavo, entonces siempre estuve ahí metido en la pelea. Yo creo que esa fue una de las cosas que mejor me ayudó a capitalizar a tener un buen cierre de temporada”.

Sin aficionados en los torneo

“Jugar sin público es diferente. Nosotros también nos alimentamos mucho del público, también tenemos tribunas grandes de 5000 o 10,000 personas donde a uno lo apoyan. El rugido cuando uno logra un pot también se siente. No es lo mismo que el fútbol, obviamente. El público me hace falta a mí y a otros golfistas”.