Tiger Woods da el golpe inicial en su regreso al Masters de Augusta

Trece meses después de su brutal accidente automovilístico, Tiger Woods arrancó el jueves un nuevo y asombroso regreso al golf al dar el golpe de salida del Masters de Augusta, el torneo donde protagonizó algunas de sus mayores gestas.

Rodeado de una multitud de espectadores, Woods, de 46 años, comenzó su recorrido formando grupo con el chileno Joaquín Niemann y el sudafricano Louis Oosthuizen.

El astro estadounidense, que pasó meses sin poder caminar por las múltiples fracturas de piernas sufridas en el accidente, se ha mostrado confiado en poder competir por su sexta chaqueta verde, con la que igualaría el récord de Jack Nicklaus.

El inicio de la primera ronda de la edición 86 del Masters, incluida la salida de Woods, estuvo retrasada unos 30 minutos por las lluvias caídas en las últimas horas en el Augusta National Golf Club (estado de Georgia).

Woods no se mostró satisfecho con su primer golpe, que se quedó corto hasta el búnker del costado derecho. Su golpe de aproximación se salió del green pero alcanzó a concluir su primer hoyo en par.

Augusta es un escenario icónico de la legendaria carrera de Woods, donde 25 años atrás abrió una nueva era en el golf con el primero de sus 15 títulos de Grand Slam y el primero de un golfista negro en Augusta.

A primera hora de la mañana, las leyendas del golf Jack Nicklaus, Gary Player y Tom Watson dieron el golpe de salida ceremonial de esta edición. Tiger Woods, que ha caído hasta el puesto 973 de la clasificación mundial, hizo vibrar al mundo del deporte la semana pasada cuando se presentó por sorpresa a practicar en Augusta.

El estadounidense, que solo había jugado un torneo familiar en diciembre con su hijo Charlie usando un carrito de golf, había avisado de que su objetivo era regresar al circuito PGA para participar en algunos eventos señalados.

El pasado martes, Woods aseguró que no solo planeaba participar en Augusta sino que estaba listo para pelear por el título.

"No me presento a un evento si no creo que puedo ganarlo", recalcó Woods.

El californiano se mostró confiado en su nivel de juego y reconoció que su gran desafío serán los recorridos a pie por el ondulado campo, de 7.510 yardas (6,8 kilómetros) de longitud, durante las cuatro jornadas del evento.

Once años y cinco operaciones de espalda después, en 2019 firmó una de las grandes resurrecciones de la historia del deporte al conquistar su quinto Masters.