Tiger Woods, hospitalizado de urgencia tras accidente automovilístico

El golfista estadounidense de 45 años Tiger Woods sufrió un grave accidente automovilístico este martes 23 de febrero, según confirmó el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (LA County Sheriffs).

Aproximadamente a las 7:12 de la mañana, LA County Sheriffs respondió al llamado de una colisión en la cual un vehículo se volcó en la frontera de Rollling Hills Estates y Rancho Palos Verdes. El auto en el que se movilizaba Woods se trasladaba hacia el norte por Hawthorne Boulevard, en Blackhorse Road cuando se estrelló presentando daños importantes.

Lea también: Juegos Olímpicos: Cinco preguntas a menos de 150 días para el inicio

Tras llegar al lugar del accidente, se identificó que el conductor era el golfista Tiger Woods, quien fue rescatado del vehículo con ayuda del cuerpo de bomberos de Los Ángeles y algunos paramédicos para luego ser trasladado a un hospital local.

This morning @LMTLASD responded to a roll-over collision in which @TigerWoods was injured. Please see our statement... pic.twitter.com/cSWOxKZC1w