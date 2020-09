Justin Thomas lidera el US Open de Golf; Tiger Woods tuvo un pálido debut

El estadounidense Justin Thomas, con una prometedora tarjeta de cinco bajo par, tomó este jueves la delantera del Abierto de Estados Unidos de golf, el segundo Grand Slam del año, seguido de Patrick Reed, Rory McIlroy y, muy por detrás, Tiger Woods.

Thomas, tercero del ranking de la PGA, terminó la primera ronda en el desafiante campo de Winged Foot (Mamaroneck, Nueva York) con 65 golpes (cinco bajo par), uno menos que su compatriota Reed, campeón del Masters de Augusta de 2018.

"Esta es una de las mejores rondas que he tenido, desde el tee hasta el green. Estuve muy orgulloso de mi paciencia", dijo Thomas.

El estadounidense se quedó sin los aplausos de la afición local ya que la edición 120 del US Open se tiene que disputar a puerta cerrada por culpa de la pandemia de coronavirus, que obligó también a reprogramarlo desde su fecha tradicional de junio.

En la tercera posición se sitúa el ex número uno mundial Rory McIlroy, que tuvo su mejor jornada desde que se convirtió en padre por primera vez hace dos semanas.

El norirlandés terminó con 67 golpes consiguiendo tres de sus cuatro birdies en hoyos de tres bajo par.

"Empecé muy bien. Golpeé la bola muy bien, la mantuve en juego", se felicitó McIlroy. "Salí del green un poco decepcionado, pero si alguien me hubiera ofrecido un 67 al principio del día, lo habría aceptado".

Los dos mejores clasificados del ranking, el estadounidense Dustin Johnson y el español Jon Rahm, comenzaban su primera ronda al término de la jornada de los más madrugadores.

Tiger Woods, quien persigue su cuarto título del Abierto a sus 44 años, peleó con el campo durante toda la mañana y cerró con un doble bogey en 73 golpes, tres sobre par, situado en el 89º lugar.

"Necesitaba terminar mejor la ronda, y no lo hice", lamentó. "Hice unos cuantos putts en la parte media de la ronda. Parecía que no estaba sacando nada de mi ronda al principio, y se volteó, pero desafortunadamente no terminé como debía".

Woods hizo un total de seis bogeys y cinco birdies, tres de ellos seguidos desde el 9º al 11º hoyos.

La actuación de su compatriota Collin Morikawa, ganador en agosto del Campeonato de la PGA, fue todavía más discreta al terminar con 76 golpes.